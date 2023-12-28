تقدم 53.1 ألف طالب.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، عن اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة القبول الدفعة الجديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2023 – 2024.

وأوضح رئيس الأكاديمية، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، بمقر منصة الاحتفالات الرئيسية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء دكتور نضال يوسف مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية، أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 53154 ألف طالب.

وتضمن فعاليات المؤتمر الإعلان عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم إرسال رسالة نصية، واتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.