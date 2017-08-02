تقدم 4 شركات لمناقصة حوش المفاتيح لإنتاج الكهرباء

عمر سالم

تقدمت 4 شركات محلية بعروضها المالية والفنية الخاصة بمناقصة حوش المفاتيح الخاصة بمحطة كهرباء غرب القاهرة المملوكة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.



وقال المهندس محمد مختار، رئيس شركة القاهرة، فى تصريحات لـ”المـال” جاءت شركة شنايدر إلكتريك مصر الأقل عرضا بنحو 43 مليون جنيه، تلاها شركة إيجيماك بعرض مالى بقيمة 47 مليون جنيه.



وأضاف مختار أن شركة الكترو جورج فى المركز الثالث بقيمة 58.5 مليون جنيه، وأخيرا جاءت شركة إيماس الأعلى سعرا بقيمة 61.5 مليون جنيه، لافتا إلى أنه من المرتقب الانتهاء من تحليل العروض والتعاقد مع الفائز خلال سبتمبر المقبل.



وتبلغ قدرة محطة غرب القاهرة نحو 650 ميجاوات، وتتكون من وحدة بخارية واحدة، وستُقام فى محافظة الجيزة، ﻭﻣن ﺍﻟﻤﻘرﺭ ﺗﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸرﻭﻉ ﺧﻼﻝ 2019، ضمن الخطة الخمسية 2017/ 2022, وستعمل ﻣﺤطﺔ كهرباء ﻏرﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫرﺓ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻲ ﻛوﻗوﺩ ﺃﺳﺎﺳﻲ، والمازوت كوقود احتياطى.



ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟتكلفة ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤطﺔ ﺗُﻌﺎﺩﻝ 6 مليارات ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗم ﺗﻤويل ﺍﻟﻤﻜوﻥ ﺍﻷجنبى ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤوﻳﻠﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋرﺑﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 30 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛوﻳﺘﻰ ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟكوﻳﺘﻰ، ﻭ218 ﻣﻠﻴوﻥ دولار ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﻌرﺑﻰ، ﻭ92 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌوﺩﻯ، ﻭ222 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣن ﺍﻟﺒﻨك ﺍﻹﺳﻼمى ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، بالإضافة إلى المكون المحلى لشركة القاهرة للإنتاج.