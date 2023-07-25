تقدم 2025 متسابقا لاختبارات «كابيتانو مصر» ببورسعيد (صور)

انتهت وزارة الشباب والرياضة من اختبار عدد 2025 متسابق تقدموا لمسابقة “كابيتانو مصر” ببورسعيد على مدار يومين ٢٤ و ٢٥ من الشهر الحالي للمتقدمين من محافظات (الإسماعيلية – السويس – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد).

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء صباحا، اختبارات المتقدمين لمشروع اكتشاف الموهوبين كرويا «كابيتانو مصر» في نسخته الثانية، والذي يحظي باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

استقبل المحافظ الدكتور محمود سعد المشرف الفني علي برنامج «كابيتانو مصر» و عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى المتقدمين للاختبارات، ومهاراتهم الكروية ، التي تؤهلهم للوصول لمراكز متقدمة خلال المسابقات النهائية، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للشباب النشء خلال مشاركتهم في مشروع «كابيتانو مصر»، مشيرا إن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من المواهب الشابة فى عالم كرة القدم، لذا كان من الضرورى إقامة مشروع «كابيتانو مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف البحث عن المواهب داخل القرى والمدن.

وانطلقت اختبارات مشروع «كابيتانو مصر» داخل محافظات الجمهورية واستهدفت الناشئين فى عمر ١٤ عامًا من جميع أنحاء الجمهورية .

ويعد مشروع «كابيتانو مصر» واحد ضمن مشروعات وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف الموهوبين فى الألعاب المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتتضمن الشروط ألا يكون المتقدم مقيدًا فى أى هيئة رياضية، ، بهدف اكتشاف أكبر قدر من المواهب التى تستحق الوجود داخل أندية كرة القدم.