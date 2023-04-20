تقدم 16 مرشحا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح للمنافسة على 7 مقاعد

أغلقت يوم أمس الأربعاء باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تقدم 16 مرشحا لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح ، البالغ عددها 7 مقاعد.

وتقدم 16 عضوا بطلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرفة التجارية بمطروح بعضهم من أعضاء المجلس الحالى وعدد من أعضاء ورؤساء مجالس إدارت بعض الشعب النوعية.

وتقدم بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بمطروح الحالى بأوراق ترشحهم وهم صلاح الدين فايز حميده ، سليمان على عبد الواحد ، مختار جبريل على، جمال عبد السلام محمد حماد ، حسن عبد المقصود قدورة دريزه أنور يونس رحيم ، ، ربيع محمد يونس.

كما تقدم أعضاءجدد بطلبات ترشح لعضوية المجلس والمرشحون الجددوهم منعم فؤاد محمد كويله ، فضل جمعة عبدالشفيع، محروس أيوب محروس ، عصام ربيع محمد يونس ، ابراهيم رقيق ميمون ، أحمد محمد الدسوقى أحمد ، منصور جاب الله أحمد عبد السلام ، محسن عدلى عبد الحميد مرسى ، عوام عبد الحكيم عثمان.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى فى تصريحات سابقة أن مكاتب السجل الرئيسية مفتوحة خلال الخمس أيام عمل التي تسبق أجازات العيد من الساعة الثامنة صباحا لتلقى طلبات الترشح في السبع وعشرين محافظة وحتى نهاية ساعات العمل الرسمية.

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد قرر بأن غلق باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري مع انتهاء يوم العمل، حيث تم فتح باب الترشح يوم الأربعاء 12 أبريل الجاري لمدة خمسة أيام عمل، وذلك أمام رئيس لجنة الجدول مدير مكتب السجل التجارى الرئيسى بكل محافظة، لمن تنطبق عليهم شروط الترشح طبقا لقانون الغرف التجارية والمدرجين بالجداول الانتخابية.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى انه سيتم انتخاب 194 عضو في ال 27 غرفة بواقع 11 بالقاهرة و9 بالإسكندرية.

كما أشار “عز” إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة قد حدد عدد اللجان الانتخابية بكل محافظة بعد ان تم تنقيح الكشوف الانتخابية وحذف المتوفين والسجلات المنتهية.