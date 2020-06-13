تقدم جلسات ميكب أونلاين خلال شهر.. «جلاميرا» منصة لتجميل السيدات في زمن الكورونا

يستعد تطبيق “جلاميرا” لطلب خدمات التجميل للسيدات إلكترونيا لإطلاق خدمة حجز جلسات ميكب أونلاين خلال شهر للسيدات اللاتي لا يرغبن فى الذهاب إلى صالونات التجميل؛ خوفا من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما يعتزم أيضا التوسع فى 3 محافظات جديدة على مستوى الجمهورية بخلاف القاهرة والإسكندرية.

“المال” التقت محمد حسن، الرئيس التنفيذي للتطبيق، عبر تطبيق زووم للاجتماعات للحديث عن خطط الأبلكشين التوسعية وكيفية التعامل مع وباء كورونا.

المال : ما هو تطبيق جلاميرا ؟

حسن : هو منصة متكاملة متاحة على هواتف ” الآندرويد ” و” الآيفون ” وكذلك موقع إلكتروني يقوم بدور الوسيط بين طالب الخدمة المتمثلين فى السيدات ومقدمي خدمات صالونات التجميل وصالات الجيم وعيادات الأسنان داخل السوقين المصرية والسعودية (الرياض وجدة والدمام)، إلى جانب مدينة أرابيل العراقية.

تستطيع السيدة عن طريق البرنامج الحجز في المكان الذي تود الذهاب إليه سواء صالونات أو عيادة تجميل أو عيادات الأسنان أو صالات الجيم، ثم تتجه للمكان بناء على موعد الحجز ، ويمكنها بعد ذلك ان تقوم بتقييم المكان الذي قامت بزيارته، وتقييم مقدم الخدمه والمنتجات التي تم استخدامها، بحيث يكون متاح لأي مستخدم للتطبيق أن يرى تجارب العملاء السابقين قبل اتخاذ القرار بزيارته.

ولدينا قسم لخدمة العملاء للتأكد من حصول المستخدم علي الخدمة فى الوقت المناسب بالسعر المناسب، ويتيح التطبيق للعميل تقييم مستوي جودة الخدمة ومكان الخدمة نفسها والمنتجات المقدمة.

محمد حسن الرئيس التنفيذي لتطبيق جلاميرا

المال : متي تم إطلاق خدمات البرنامج فى مصر والسعودية ؟

حسن :بدأنا العمل فى مصر خلال أغسطس 2019 ، وفى السعودية بداية 2020

المال : كم عدد مستخدمي التطبيق حتي الآن؟

حسن : لدينا نحو 90 ألف مستخدم و 600 مزود للخدمة من صالونات وعيادات التجميل وعيادات تجميل الأسنان وصالات الجيم في محافظتي القاهرة والإسكندرية ، ونخطط للتوسع فى 3 محافظات جديدة حتي الربع الأول من 2021.

المال : كم عدد متوسط التحميلات اليومية للأبلكشين ؟

حسن : يتراوح من 500 إلى 1000 عملية تحميل حسب المواسم ويتم أخذ عينة عشوائية من طلبات التسجيل للتحقق من هوية العملاء المستخدمين ويجب أن يكون عمره 18 عاما وأن يكون المستخدم سيدة مع الموافقة على تلقي الاشعارات من الأبلكشين.

المال : كيف تعملت جلاميرا مع فيروس كورونا لحماية العملاء ؟

حسن : أطلق التطبيق حملة تعقيم شاملة تحت اسم ( معمقة بالكامل ) بالاشتراك مع مقدمي الخدمة كما ساعد مقدم الخدمة على ترتيب استقبال العملاء في المكان، واشتراط استقبال عدد محدد من العملاء بحيث لا يتواجد العميل في المكان لوقت طويل، او يكون هناك تكدس أو ازدحام، ويتم مراقبة ذلك عن طريق الالتزام بتسجيل وقت دخول وخروج العميل على التطبيق، لسهولة تقدير الوقت المستهلك في الخدمة، وضمان عدم الانتظار. حملة جلاميرا للتعقيم

ونرسل توصيات ثابتة من خلال التطبيق تؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات وتطهير الأيدي والحفاظ على مسافات آمنة وتقليل العدد داخل المركز، ونتواصل مع المستخدمين للتأكد من أن المركز التزم بهذه التعليمات ضمن خطط الحكومة للتباعد الاجتماعي

كما انتهي جلاميرا من تنفيذ مبادرة لتنظيم العمل الداخلي لمراكز التجميل لتنظيم حركة العملاء من نظام الكتروني سيتم اتاحته لجميع المستفيدين خلال خطة المعايشة مع الفيروس.

المال : كيف يتم دفع مقابل الخدمة ؟

حسن : عقدنا شراكة مع فوري لحلول المدفوعات الالكترونية بحيث يتمكن العملاء من الدفع أونلاين باستخدام البطاقات الائتمانية ، إلى جانب إتاحة الدفع نقدا

المال : ما هي شروط استرداد مقابل الخدمة ؟

حسن : يتم رد قيمة الخدمة بالكامل للعميل إذا كانت المشكلة من مقدم الخدمة نفسها أو الأبلكشين نفسه فى حالة الخدمة نفسها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة ، ويتم رد المبلغ للعميل عن طريق البطاقات الائتمانية أو محفظة العميل WALLET الخاص به لإعادة استخدامها مرة أخري .

المال : كيف يتم التعامل مع مقدمي الخدمة حال تلقي شكوي من العميل ؟

حسن : عندما يواجه المستخدم مشكلة في أحد الأماكن التي تم حجزها على نوع الخدمة أو نوع المنتجات المستخدمة يمكنه التواصل من خلال التطبيق يلي ذلك تحرك مندوب من لدينا الى مكان مقدم الخدمة لحل المشكلة إذا كانت مازالت قائمة أو لم يتمكن مقدم الخدمة من حلها بنفسه، وفي حالة عدم التمكن من حل المشكلة أو عدم الوصول إلى توافق بين الطرفين يتم تحويل العميل إلى مكان آخر قريب يحصل في على الخدمة التي يريدها بناء على خدمة الحجز الطارئ.

المال : ما هي الخدمات الجديدة التى يعتزم جلاميرا طرحها ؟

حسن : من المقرر إطلاق خدمة ميكب أونلاين خلال شهر من الآن تستطيع السيدة من خلالها التواصل مباشرة عبر الإنترنت وحجز جلسة استماع مع خبير تجميل بعد تنفيذ عدد من الخطوات البسيطة وذلك للمستخدمات اللاتي لا يردن الذهاب إلى الصالونات والحصول على الخدمة من المنزل. ذلك فضلا عن الفيديوهات التي تحتوي على وصفات ونصائح تجميلية مثبتة على الموقع ويمكن مشاهدتها من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

كما أطلق البرنامج مؤخرا خدمات الاستشارات المجانية للمستخدمات بحيث يستطعن من خلالها التواصل مع خبير متخصص معروف وعرض المشكلة أو طلب استشارة تجميلية مع إمكانية إرفاق صور لتوضيح الأمر، ويقوم الخبير بالرد عليهن سواء بشكل مباشر، أو من خلال ترك رسالة صوتية تشرح الحل.