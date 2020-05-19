تقدمت 7 مراكز ..مصر الـ 100 عالميا فى متوسط سرعة الأنترنت الثابت خلال أبريل

تقدمت مصر 7 مراكز دفعة واحدة خلال شهر أبريل الماضي فى متوسط سرعة الأنترنت الثابت لتصل بذلك المركز 100 عالميا بين 174 دولة مسجلة 24.01 ميجابت ، طبقا لمؤشر قياس سرعة الأنترنت العالمي speed test .

كما جاءت مصر فى المركز الرابع أفريقيا بعد كلا من دول جنوب أفريقيا وغانا ومدغشقر، وتلتها دولة الكونغو فى المركز 101 بمتوسط سرعة 23.16 ميجا

وسجل متوسط سرعة التحميل ( الدونلود ) العالمي خلال أبريل 74.74 ميجابت مقابل 39.62 ميجا لتحميل الملفات ( الآبلود ) .

وجاءت سنغافورة فى صدارة الترتيب بـ 198.46 ميجابت ، تلتها هونج كونج بـ 176.70 ، ثم تايلاند بـ 159.87 ميجابت .

واحتلت سويسرا المركز الرابع بـ 152.05 ميجابت ، أعقبها رومانيا خامسا بـ 151.87 ميجابت ، ثم إمارة موناكو الفرنسية بـ 140.10 ميجا .

وحصدت آندورا المركز السابع بـ 139.66 ميجا ، ثم ماكاو الصينية بـ 137.47 ميجا ، تلتها السويد تاسعا بـ 137.43 ميجا ، والدنمارك عاشرا بـ 136.44 ميجابت.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت الأمارات فى المركز 24 بـ 106 ميجابت، أعقبها قطر فى المركز 26 بـ 102.69 ميجا ، وإسرائيل فى المركز 36 بـ 83.79 ميجا ، والكويت فى المركز 40 بـ 75.79 ميجابت

واحتلت السعودية المركز 48 بـ 62.66 ميجابت ، والأردن فى المركز 62 بـ 44.38 ميجا ، وعمان فى المركز 84 بـ 31.11 ميجابت ، والبحرين فى المركز 89 بـ 26.95 ميجا، وتركيا فى المركز 97 بـ 24.28 ميجابت ، والعراق فى المركز 112 بـ 20.82 ميجا، وفلسطين فى المركز 125 بـ 16.30 ميجابت

وحصدت إيران المركز 141 بـ 12.72 ميجا ، وتذيلت القائمة دولة تركمستان فى المركز 174 بـ 2.64 ميجابت .