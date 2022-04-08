أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر كرستيان برجر أن الاتحاد يعكف حاليًّا وبشكل عاجل على التفاصيل ذات الصلة بتسليم المنحة التي تقرَّر تقديمها لمصر، والتي تُقدَّر بـ100 مليون يورو؛ وذلك لدعم مصر في استجابتها لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، متوقعًا الانتهاء من هذه التفاصيل في غضون أسبوعين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال برجر، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر دولة صديقة وشريكة ويرى الاتحاد الأوروبي أهمية الإسراع في مساعدتها،

حيث تم تخصيص 100 مليون يورو؛ لحجمها وثقلها، فضلًا عن مساعدتها لتجاوز آثار الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أسعار الغذاء وقطاع السياحة.