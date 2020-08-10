تقترب من نصف مليار جنيه.. مساعدات «التضامن» للأسر المتضررة من الكوارث في 8 أعوام(جراف)

قدمت مساعدات خلال الفترة من 2012 حتى نهاية 2019 بنحو 452 مليون جنيه

كشف تقرير حكومي، عن أن وزارة التضامن الاجتماعي، قدمت مساعدات خلال الفترة من 2012 حتى نهاية 2019 بنحو 452 مليون جنيه، الغرض منها التخفيف عن الأسر نتيجة كوارث حلت بهم خلال تلك الفترات.

وبحسب منشور رسمي اطلعت عليه «المال»، فإن وزارة التضامن الاجتماعي صرفت في عام 2012 أعلى قيمة مساعدات بنحو 143 مليون جنيه، ثم عام 2013 بقيمة مساعدات بلغت 123 مليونًا.

أعداد المستفيدين

ولفت التقرير إلى أن عدد المستفيدين من تلك المساعدات خلال العامين المذكورين سلفًا بلغ 432789 فردا، وبلغت قيمة المساعدات خلال 2014، نحو 24 مليون جنيه لعدد مستفيدين وصل إلى 65644 فردًا، فيما سجلت خلال عام 2015 مبلغ بقيمة 31 مليون جنيه.

وسجلت قيمة مساعدات وزارة التضامن الاجتماعي، في عام 2016 مبلغ بقيمة 30 مليون جنيه، لعدد مستفيدين وصل إلى 85419 فردًا.

وفي عام 2017 قدمت الوزارة مساعدات بقيمة 37 مليون جنيه، لعدد أفراد وصل إلى 91816، ونحو 31 مليون جنيه في 2018.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أنه تم صرف مساعدات للأسر المصرية المتضررة من الكوارث والنكبات في عام 2019، بنحو 33 مليون جنيه للتخفيف عنهم من الآثار السلبية من تلك النكبات.

طرق الصرف

ومساعدات وزارة التضامن الاجتماعي، تصرف دفعة واحدة في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث.

وتشمل قائمة الحوادث: “حالات الفيضانات، والسيول والزلازل والانهيارات، والغرق والحريق والحوادث والتصادمات”.

وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة، غير المؤمن عليها.

إجراءات الحصول على مساعدة مادية

وإجراءات الحصول على تلك المساعدات تتمثل في تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث فى خلال (60) يوما، من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقاً به المستندات المؤيدة.

وتشمل المستندات المطلوبة، شهادة وفاة المتوفين بسبب الحادث، ومحضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

كما تشمل، تقريرًا طبيًا من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم، وتقرير هندسى فى حالة الانهيارات المنزلية.

وتضم قائمة الأوراق المطلوبة، تقرير زراعي فى حالة حدوث خسائر فى الأراضى الزراعية، وتقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية، وبطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة .

جراف يوضح قيمة مساعدات وزارة التضامن للأسرة خلال الفترة من 2012 حتى 2019