«تقاوى البطاطـس» للموسـم الخريفى تقفز 200%

شهدت أسعار تقاوى البطاطس ارتفاعا فى الأسواق مما ألقى بظلاله على تكاليف زراعة العروة الخريفية التى تُزرع حاليا، ويتراوح سعر الطن بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه مقارنة مع 5000 جنيه فى يناير الماضى بزيادة %200 وتصل المساحة المتوقعة منها إلى 50 ألف فدان من جملة 400 ألف فدان تزرع طوال العام.

ويتراوح سعر كيلو البطاطس للمستهلك من 6 إلى 10جنيهات مقابل 5 جنيهات فى يناير الماضى.

وأكد عدد من تجار جملة البطاطس بسوق العبور أن سعر أفضل الأنواع الممتازة من البطاطس لدى التجار من 7جنيهات إلى 7.5 جملة، وبطاطس نكلا بالقليوبية من 6.25 جنيه إلى 6.75 جنيه، وبطاطس تلاجة كارة فاخر 6.30 جنيه والبطاطس الصحراوى الممتازة تبدأ من 4.70 جنيه مقابل 3جنيهات فقط متوسط الأسعار المتداولة فى بداية العام.

وأكد عدد من التجار أن سبب زيادة سعر البطاطس هو دخول الموسم الزراعى الذى يتطلب سحب كميات كبيرة من السوق، خلال الفترة الحالية حتى نوفمبر المقبل، وتتزامن من حلول عروتين /فصلين زراعيين الاولى تسمى العروة الخريفية الجارى زراعتها حاليا، ثم تليها العروة الشتوية تزرع فى نوفمبر المقبل، وهما على مساحة 200 ألف فدان، كما ادى استمرار وباء كورونا إلى زيادة الطلب العالمى عليها.

وأوضح التجار أن هناك تراجعاً فى الانتاجية خلال العروتين السابقتين بالمقارنة مع المواسم الماضية وهو ما أدى إلى انخفاض المساحة بواقع 100ألف فدان العام الحالى كما بلغ سعر السوق القطاعى 9جنيهات للكيلو مقابل 8جنيهات.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين لـ«المال» أن انخفاض المساحات جاء بسبب العزوف عن الزراعة العام الحالى، كما أدى سوء الاحوال الجوية ادى لتراجع إنتاجية البطاطس حاليا وارتفاع سعره.

وأضاف أنه خلال العروتين الحالية والمقبلة سوف يتم استهلاك كميات كبيرة من الكميات فى الثلاجات، حيث تتطلب العروة الخريفية الحالية والعروة الشتوية المبكرة فى نوفمبر كميات كبيرة من البطاطس حيث تصل مساحاتهما معاً إلى 200 ألف فدان وهما يزرعان بتقاوى محلية.

وأوضح نقيب الفلاحين أن العروة الرئيسية الصيفية التى تزرع فى يناير وتجمع فى مايو تعتمد على التقاوى الأوروبية وستكون بمساحة 200ألف فدان فى الموسم المقبل 2022.

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الخدمات الزراعية أن إنتاجية محصول البطاطس من الموسم الصيفى بلغت 1.9مليون طن ديسمبر -مايو 2021.

وأكد التقرير أنه تم زراعة العروة الصيفى بحوالى 130 ألف فدان، الغالبية العظمى من المساحة تم زراعتها فى الفترة من 1 ديسمبر 2020 وحتى 20 يناير 2021، وبلغت انتاجية الفدان فى المتوسط من 14 إلى 17 طنا.

وأضاف التقرير أن متوسط الإنتاج الإجمالى من المحصول خلال العروة الصيفية سجل 1.9 مليون طن تم حصادها فى الفترة من 20 أبريل إلى 30 مايو 2021.

أوضح التقرير أنه تزامن إنتاج العروة الشتوية المحيرة التى يتم تثبيتها فى أواخر مارس وأول أبريل 2021 ،مع انتاج العروة الصيفية والتى زرعت فى نوفمبر 2020 وتم جمعها فى مايو.

وتوقع عدد من التجار ارتفاع أسعار البطاطس خلال سبتمبر المقبل مع زيادة وتيرة التصدير لأعلى مستوى لها، فى ظل تراجع المساحات بنحو 100ألف فدان لتصل حاليا إلى 375 ألف فدان بدلا من475الف فدان عام 2020.

وفقا لإحصائيات الحجر الزراعى المصرى التابع لوزارة الزراعة التى حصلت «المال» على نسخة منها فقد بلغت المساحة المنزرعة بالبطاطس خلال العام الماضى 2020/2019، نحو 475 ألف فدان، استوردت مصر خلالها نحو 135 ألف طن تقاوى، حققت إنتاجية كلية بلغت نحو 5.8 ملايين طن، بمتوسط 12.3 طن للفدان، وصدرت مصر منها نحو 678 ألف طن، بتراجع قدره نحو 75 ألف طن عن موسم 2018/2017، ونحو 10 آلاف طن عن موسم 2019/2018.