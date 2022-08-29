تقام في مصر لأول مرة.. الأكاديمية العربية تنظم المسابقة الدولية للبرمجة لطلبة جامعات العالم

وقع الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و بيل پاوتشر المدير التنفيذي للمسابقة الدولية للبرمجة اتفاقية تنص على تنظيم الاكاديمية العربية خلال شهر نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب بيل پاوتشر عن سعادته لاستضافة جمهورية مصر العربية للمسابقة ولتنظيم الأكاديمية العربية لها قائلا:” أثق في قدرات الأكاديمية على تنظيم هذه المسابقة العالمية والتي ستكون واحدة من أكبر مسابقات ICPC على مدار تاريخها حيث سيكون عدد المتسابقين الضعف مما يكون تحديا كبيرا.”

وقال رئيس الأكاديمية:” تشرفت الأكاديمية العربية لتوقيع اتفاقية تنظيم هذه المسابقة العالمية والتي ستقام بجمهورية مصر العربية لأول مرة في تاريخ المسابقة.”

وأكد أن الأكاديمية لن تدخر جهدا في تنظيم هذه المسابقة على أعلى مستوى.

جاء ذلك بحضور الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق ومستشار رئيس الأكاديمية العربية ، د اسامة اسماعيل مستشار رئيس الاكاديمية للمعلوماتية ومدير المسابقة العربية الافريقية، والدكتور احمد الشناوي عميد المركز الاقليمي للمعلوماتية،والمهندس /محمد فؤاد المدير التنفيذي للمسابقة، والاستاذ الدكتور عمرو الحلو عميد مركز الاتفاقيات والعلاقات الدولية.

ويشار إلي أن مسابقة الـ ICPC هي عبارة عن مسابقة برمجية تقوم على العمل الجماعي ضمن فريق وتدعىبالمسابقة البرمجية الدولية لطلاب الكليات(:ICPC‏International Collegiate Programming‏Contest)

يشارك في هذه المسابقة عشراتالآلاف من الطلاب والكليات من حوالي 2000جامعة من أكثر من 80 بلد في كل أنحاء العالم ,تقوم المسابقة على مبدأ المناطق regions حيثيتم تنظيم مسابقة إقليمية ضمن كل منطقة يتأهلمنها مجموعة من الفرق إلي النهائي العالمي.