تقام على 30 فدانا.. محطة عدلي منصور بمشروع القطار الكهربائي في سطور

كشف وزير النقل خلال فعاليات افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف «السلام – العاصمة الإدارية » تفاصيل محطة عدلي منصور المركزية التي تجمع 5 وسائل نقل.

أشار وزير النقل خلال افتتاح القطار الكهربائي الخفيف إلى أن محطة عدلي منصور يصل إجمالي مساحتها إلى 30 فدانا ويتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل.

5 وسائل نقل في محطة عدلي منصور

تضم وسائل النقل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد القاهرة/ السويس) محطة السوبر جيت – أتوبيسات الأقاليم- .

كما تضم الأتوبيس الترددي عدلي منصور/ مطار القاهرة والأتوبيس الترددي عدلي منصور / موقف الأقاليم.

كما يوجد بالمحطة منطقة انتظار عربات الملاكي شمال كوبري السلام سعة 260 سيارة على مساحة 4,5 فدان.

موقع لاستقبال كبار الشخصيات

يلاصق محطة عدلي منصور منطقة انتظار عربات كبار الشخصيات، سعة 100 سيارة على مساحة 1,5 فدان ومناطق خضراء وأرصفة بمساحة 8 أفدنة.

كما تحتوي على أنفاق وممرات للمشاة لربط مكونات المحطة مع بعضها بطول 500 متر ومول تجاري لخدمة المحطة والمنطقة المجاورة على مساحة 6,5 فدان.

يشمل المول دور بدروم ( جراج ) سعة 600 سيارة وعدد 2 دور تجاري.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف

محطة عدلي منصور من الداخل

أضاف وزير النقل، أن محطة عدلي منصور من الداخل بإجمالي مساحة التغطية 6 أفدنة مغطاة بمنشأ معدني بكامل المساحة وبارتفاع 23 مترا.

تشمل المحطة البوابة الرئيسية بارتفاع 17 مترا و3 محطات أسفل التغطية: «محطة الخط الثالث لمترو الأنفاق – محطة القطار الكهربائي LRT – محطة سكة حديد القاهرة/السويس».

وساحة رئيسية تتوسط المحطات لربطها ببعضها بمساحة 7500 م2 والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومحطة المترو مباشرة والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي.

ومحطة سكة حديد القاهرة – السويس وقاعة كبار الزوار بمساحة 160 م2 ومنطقة خدمات تجارية علوية لخدمة المحطة بمساحة 1500 م2.

أبرمت وزارة النقل، العام قبل الماضي، عقد صيانة الأنظمة والوحدات المتحركة للمشروع لمدة 13 سنة بإجمالى 110 ملايين دولار.

وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات التى ستعمل 120 كم/ س ومقرر إنشاء أسوار بأطوال تصل إلى 140 كيلومترًا بمسار الخط.