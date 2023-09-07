تقارير: مجموعة الـ20 تمنح عضوية للاتحاد الأفريقى

وافقت مجموعة العشرين على منح عضوية للاتحاد الأفريقي أسوة بالاتحاد الأوروبي، حسبما أوردت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

ومن شأن تلك الخطوة أن تمنح الاتحاد الأفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية “المنظمة الدولية المدعوة،” وفق التقرير.

ومن االمتوقع أن يعلن زعماء مجموعة الـ20 القرار خلال قمة تعقد في الهند نهاية هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى قال أميتاب كانتي، رئيس اللجنة المنظمة لقمة مجموعة الـ20 التي ستعقد في العاصمة الهندية نيودلهى، إن التوافق العام على صيغة البيان الختامى للقمة بات قاب قوسين أو أدنى من التحقق.

وفى نافيا كانتي في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية وجود خلافات عميقة “كما يشاع” حول بيان القمة الختامي، خاصة بعد قرار الرئيس الصيني عدم حضور القمة الذي ستنعقد يومى التاسع والعاشر من الشهر الجاري فى نيودلهي.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للقمة إلى أن البيان الختامى للقمة “سيتسم بالتوازن ومعالجة كافة القضايا والابتعاد عن أية لغة مستفزة ضد روسيا أو الصين بهدف الحفاظ على وحدة وتماسك هذا التكتل العالمى ووقايته من التصدغ، وهو ما تعمل القيادة الهندية على تحقيقه”.