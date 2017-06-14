تقارير فنية: حركة تصحيحية تنتظر البورصة اليوم

موجة صعود جديدة إلى مستويات 14400 و15000 نقطةمصطفى طلعتأكدت تقارير فنية صادرة عن عدد من شركات تداول أوراق مالية، أن البورصة المصرية مرشحة لحركة تصحيحية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، لاختبار مستوى 13400 نقطة، ثم استئناف موجة صعود جديدة إلى مستويات 14400 و15000 نقطة.وذكر تقرير شركة النعيم لتدا

موجة صعود جديدة إلى مستويات 14400 و15000 نقطة





مصطفى طلعت

أكدت تقارير فنية صادرة عن عدد من شركات تداول أوراق مالية، أن البورصة المصرية مرشحة لحركة تصحيحية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، لاختبار مستوى 13400 نقطة، ثم استئناف موجة صعود جديدة إلى مستويات 14400 و15000 نقطة.

وذكر تقرير شركة النعيم لتداول الأوراق المالية أن المؤشر الرئيسي “egx30” تراجع من مستوى المقاومة 13695 نقطة، وهو ما يشير إلى حركة تصحيحية قد تؤدي لمعاودة اختبار مستوى الدعم 13400 نقطة، واستئناف الحركة الصعودية مرة أخرى صوب مستوى 14400 ثم 15000 نقطة.

وأوضح التقرير أن المؤشر السبعيني “egx70” تحرك بشكل إيجابي على مدار الجلسات الماضية، حيث صعد من مستوى 570 نقطة ليغلق أعلى مستوى المقاومة 600 نقطة، خلال الجلسة، وهو ما قد يمهد الطريق للصعود صوب مستوى 625 نقطة ثم مستوى 650 نقطة.

وقال تقرير فني لشركة “ميراج” لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي يتداول في اتجاه صاعد على المدى المتوسط، أما على المدى القصير الأجل فيتداول في اتجاه عرضي بين مستوى 13550 و11850 نقطة، وتم اختراق هذا المستوى لأعلى مستهدفا مستوى 14500 و15300 نقطة، فيما نصح التقرير المستثمر متوسط وقصير الأجل باستغلال الحركات التصحيحية الهابطة في أغراض الشراء.

وفي السياق ذاته، توقع تقرير التحليل الفني لشركة “برايم” لتداول الأوراق المالية أن تنتهي موجة التصحيح بمجرد اختبار مستوى الدعم 13400 نقطة واستهداف مستوى 14000 نقطة، كهدف أول ثم مستوى 14500 نقطة كهدف ثانٍ.

يشار إلى أن البورصة، تمكنت من التحول للارتفاع، في نهاية جلسة أمس الثلاثاء، عقب هبوط متواصل لجلستين، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 عند مستوى 13531 نقطة، في حين تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17% إلى مستوى 614.16 نقطة.