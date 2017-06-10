تقارير فنية: البورصة مرشحة لطرق قمم تاريخية جديدة

أكدت تقارير فنية صادرة عن شركات تداول للأوراق المالية، إستمرار تحركات البورصة بشكل إيجابي، خلال الأسبوع الحالي، وبقاؤها أعلى القمة التاريخية المسجلة عند مستوى 13545 نقطة، لتختبر مستويات جديدة عند 13800 و14000 نقطة، على الأجل القصير.

ووفقا للبيانات المتاحة، سجلت البورصة اخر قمة تاريخية لها (أعلى مستوى وصلت اليه منذ تدشينها)، خلال شهر فبراير الماضي، عند مستوى 13545 نقطة.

وقال تقرير فني صادر عن شركة “النعيم” لتداول الأوراق المالية – إحدى شركات النعيم القابضة – أن المؤشر الرئيسي “EGX30” تمكن من صنع قمة جديدة أعلى من قمته التاريخية عند 13545 نقطة، وهو ما يشير بحركات صعودية أخرى قد تستهدف 14400 نقطة ثم مستوى 15000 نقطة، بشرط ثبات أسعار الأسهم أعلى مستوى الدعم 13400 نقطة.

وبالمثل، ذكر تقرير التحليل الفني لشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية أن تجاوز المؤشر مستوى المقاومة الرئيسي 13350 نقطة يصبح لديه مستهدفات صعود جديدة تبدأ من مستوى 13800 نقطة، ومن المتوقع أن تتفوق أداء الأسهم القيادية على الأسهم المتوسطة، خلال المرحلة المقبلة.

كما أفاد تقرير شركة “برايم” لتداول الأوراق المالية بأن إختراق المؤشر مستوى 13550 نقطة مع إرتفاع أحجام التداولات يدفع المؤشر لإستهداف مستوى المقاومة 14000 نقطة، كهدف أول ومستوى 14500 نقطة كهدف ثاني إلا أن مخاطر الشراء مرتفعة عند هذه المستويات للمستثمر القصير الأجل بعد موجة الإرتفاع الأخيرة للمؤشر من مستوى الدعم 12650 نقطة، ونصح التقرير المستثمر قصير الأجل بإنتظار موجة تصحيح والتعامل على كل سهم منفصلاً.

يشار إلى أن مؤشرات السوق، أنهت تعاملات الأسبوع الماضي، على إرتفاع جماعي، ليقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 0.37%، عند مستوى 13683 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.54% إلى مستوى 609 نقاط.