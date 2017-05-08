تقارير فنية: البورصة تلامس مستوى 12900 نقطة اليوم

السبعيني يختبر 625 نقطة في حال كسره مستوى 600مصطفى طلعتذكرت تقارير فنية صادرة عن شركات تداول أوراق مالية، أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "egx30" مرشح للتحرك إلى مستوى 12850 و12900 نقطة، خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين، فيما يتحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بين مستويات 625 نقطة في حال كسر ال

السبعيني يختبر 625 نقطة في حال كسره مستوى 600





مصطفى طلعت

ذكرت تقارير فنية صادرة عن شركات تداول أوراق مالية، أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” مرشح للتحرك إلى مستوى 12850 و12900 نقطة، خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين، فيما يتحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بين مستويات 625 نقطة في حال كسر المقاومة الهام عند 600 نقطة.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة، أمس الأحد، على صعود طفيف لمؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذي هبط بنسبة ضئيلة بلغت 0.14% مسجلا 12692 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.95% ليصل إلى 597 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.69 % عند مستوى 1369 نقطة.

وحدد التقرير الفني الصادر عن شركة بنك الكويت الوطني لتداول الأوراق المالية تحرك المؤشر الرئيسي بين مستوى الدعم 12480 و13000 نقطة، على الأجل القصير.

وقال التقرير، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، إن سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة يتحرك بين مستويات 24.10 و25.40 جنيه، فما يتحرك سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بين 26 و27.80 جنيه، وسهم طلعت مصطفى بين 8 و8.60 جنيه.

وفي سياق مواز، أكد التقرير الفني الصادر عن شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع من مستوى الدعم 12300 نقطة ليختبر نطاق المقاومة 12700 و12750 نقطة، وفي تمكنه من تجاوزها يتحرك باتجاه الحركة الصعودية صوب مستوى 12900 نقطة ثم مستوى 13300 نقطة.

وأشارت “برايم” إلى أن المؤشر السبعيني ارتفع من مستوى الدعم 580 نقطة، واقترب من مستوى المقاومة 600 نقطة، وفي حال نجاحه في اختبار مستوى المقاومة المذكور فقد يمهد ذلك الطريق ليرتفع صوب مستوى 625 نقطة.