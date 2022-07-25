تقارير سعودية: اتحاد جدة يدرس التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي

تدرس إدارة اتحاد جدة السعودي، بالتنسيق مع مدرب الفريق نونو سانتو، التعاقد مع أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة عكاظ السعودية، فإن إدارة النادي السعودي تدرس عددًا من الملفات للاعبين أجانب في مركز الوسط بهدف تدعيم صفوف العميد في الفترة الصيفية.

ويبرز من بين تلك الملفات اسم الجناح المغربي أشرف بن شرقي، والبرتغالي جواو فليبي (22 عاماً) لاعب سلتيك الأسكتلندي، وذلك بحسب تأكيد مصادر خاصة لصحيفة «عكاظ».

يذكر أن بن شرقي أبدى رغبة صريحة للمسؤولين في نادي الزمالك بعدم الاستمرار مع الفريق حتى تاريخ 30 أغسطس، وحصل على إذن بالرحيل عن صفوف الزمالك بعد الفوز ببطولة الكأس، في حين وقع الموهبة البرتغالية جواو فليبي مع نادي سلتيك الأسكتلندي لمدة 4 مواسم قادمًا من بنفيكا البرتغالي.