تقارير دولية : الاقتصاد المصري الأفضل أداء والأقل تأثرا بـ«كورونا» في المنطقة

من المتوقع صعود نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% في 2020

أكدت تقارير دولية أن الاقتصاد المصري هو الأفضل أداء، ويحقق معدل النمو الأعلى، والأقل تأثرًا بأزمة فيروس كورونا المستجد، في المنطقة خلال 2020.

معدلات نمو الاقتصاد المصري

وتم إبراز توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصرى في انفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد.

وشملت التوقعات تصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2020 بالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.7 بالمائة، وذلك خلال أزمة كورونا، وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2 بالمائة.

وذلك بعدما كانت التوقعات وفقا للبنك تشير إلى أنه سيصل إلى 5.8 بالمئة قبل الأزمة.

الأفضل أداء في الشرق الأوسط

ورصد الإنفوجراف إشارة البنك الدولي إلى أن مصر تعد الأفضل أداء في مؤشر القدرات الإحصائية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف الإنفوجراف عن أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة.

وتوقعت وكالة “فيتش” استمرار الاقتصاد المصري، في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، ليصل إلى 4.1 بالمائة خلال الأزمة.

وذلك بعدما كان من المتوقع وفقاً للوكالة أن يصل إلى 5.6 بالمائة قبل الأزمة.

الأقل تأثرا بالصدمة

وأشارت وكالة “فيتش سوليوشنز” إلى أن الاقتصاد المصري يعتبر من أقل اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرا بالصدمة.

وأكدت الوكالة أن الاقتصاد المصري سيستمر في صدارة المنطقة.

وذلك على الرغم من أنه سيعاني من ضعف السياحة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال

