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تقارير: بوتين يحصل مجددا على لقاح مضاد لفيروس كورونا

أعلن بوتين في يونيو الماضي إنه حصل على لقاح "سبوتنيك في".
محمد عبد السند 12:22 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21 12:22 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إنه حصل مجددا على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

كان بوتين قد قال في يونيو الماضي إنه حصل على لقاح “سبوتنيك في”.

وقال بوتين في اجتماع مع نائب مدير مركز أبحاث جماليا للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة الذي طور لقاحي سبتونيك في وسبتونيك لايت “اليوم وبناء على توصيتك وتوصية زملائك تلقيت لقاحا آخر وهو سبوتنيك لايت. هذا يسمى إعادة تطعيم”.

إصابات كورونا في روسيا

تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى ما دون معدل الــ40 ألف حالة إصابة يوميًا، فيما يعد ذلك تحسنًا عن ذروة الشهر الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

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وانخفضت الحصيلة من الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا، إلا أنها لم تصل بعد إلى ذلك الانخفاض المطمئن، فما زالت الإصابات لم تنزل بعد عن الـ35 ألف إصابة، بينما بقيت معدلات الوفيات مرتفعة منذ أسابيع، ومنذ أربعة أيام على نحو مقارب من أرقام الارتفاعات.

وذكرت السلطات الصحية أنه تم رصد 36970 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 37120 إصابة في اليوم السابق.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1252 حالة وفاة، مقابل 1254 وفاة في كل من أمس، السبت، ويوم الجمعة، ما كان أكبر زيادة منذ بداية الجائحة.

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وتماثل 32504 مرضى في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3438 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (2496 حالة)، ومقاطعة موسكو (1909 حالات)، ومقاطعة سامارا (1661).

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و331158 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 264095 حالة وفاة وثمانية ملايين و24930 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 220.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19″، 571 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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وتلقى أكثر من 66.4 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس، واستكمل أكثر من 58.7 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ50.2%.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 256.88 ‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و403889.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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بقلم محمد عبد السند

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