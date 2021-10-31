تقارير: المخابرات الأمريكية ربما تكون غير قادرة نهائيا على تحديد منشأ كورونا

قال مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية في تقرير نُزعت عنه السرية إن كلا من المنشأ الطبيعي والتسرب من معمل افتراض معقول فيما يتعلق بالكيفية التي أصيب بها البشر في البدء بـ "سارس-كوف-2".

قالت أجهزة المخابرات الأمريكية إنها ربما تكون غير قادرة نهائيا على تحديد منشأ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك في صياغة جديدة أكثر تفصيلا أصدرتها عن رؤيتها المتعلقة بما إذا كان فيروس كورونا انتقل من الحيوانات إلى البشر أم تسرب من أحد المعامل.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية في تقرير نُزعت عنه السرية إن كلا من المنشأ الطبيعي والتسرب من معمل افتراض معقول فيما يتعلق بالكيفية التي أصيب بها البشر في البدء بـ “سارس-كوف-2”.

لكن أضاف المكتب أن المحللين يختلفون حول أيهما الأكثر ترجيحا أو ما ذا كان ممكنا على الإطلاق الوصول إلى تقييم نهائي.

واستبعد التقرير أيضا الافتراضات التي تذهب إلى أن فيروس كورونا نشأ باعتباره سلاحا بيولوجيا.

وقال إن القائلين بهذه النظرية “ليس لديهم منفذ مباشر إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات” في الصين حيث اكتشفت الإصابات الأولى بالمرض وإنهم متهمون بنشر الأكاذيب.

إصابات كورونا في أمريكا

سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 2ر0 % مساء أمس الأول السبت مقارنة بالفترة نفسها من يوم الجمعة، لتصل الحصيلة إلى 9ر45 مليون إصابة حتى الساعة 0343 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وشبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وجاءت الزيادة في عدد الحالات على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغ 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 91ر4 مليون إصابة، بزيادة قدرها 1ر0 % عن نفس الفترة من اليوم السابق.

وسجلت مشيجان زيادة قدرها 8ر0 % في عدد حالات الإصابة عن نفس الفترة من اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28ر1 مليون حالة.

وشهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات التي تم تسجيلها خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث توفي 363 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من246 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 246.367.237، وإجمالي الوفيات 4.994.607.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ745.665 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.949.951.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.694 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.804.094.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 457.740، وإجمالي إصابات 34.260.470.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ287.951 وإجمالي إصابات 3.802.287.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 233.063 وإجمالي إصابات 8.338.053.