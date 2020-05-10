تقارير : السويسري كريستيان جروس يعتزل التدريب بشكل نهائي

أعلن السويسري كريستيان جروس، اعتزاله للتدريب نهائيًا بعد مسيرة حافلة من البطولات، أحدهما كانت بطولة الكونفدرالية، والتي حققها مع الزمالك العام الماضي، خلال فترة توليه المسؤولية الفنية في القلعة البيضاء.

ووفقًا لما ذكرته الصحف السويسرية، فإن كريستيان جروس استكفى بما حصل عليه في مشواره خلال التدريب في كرة القدم، وخاصة بعد رحلته الأخيرة مع أهلي جدة.

وكان جروس قد رحل من تدريب أهلي جدة في أخر العام الماضي بعد سوء النتائج وسلسلة اللافوز التي حققها رفقة الفريق الأخضر.

ويُعد جروس أحد أهم المدربين في تاريخ أهلي جدة السعودي بعد تحقيقه لقب الدوري لأول مرة بعد غياب 30 عاما بعد التفوق في نهاية مشوار الدوري على النصر السعودي.