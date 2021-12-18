تقارير: أندية الدوري الإنجليزي تعقد اجتماعا بعد تفشي كورونا

قال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا إن مدربي ولاعبي البطولة سيعقدون اجتماعا خاصا بهم الأسبوع المقبل

قالت وسائل إعلام بريطانية إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم ستعقد الإثنين المقبل اجتماعا لبحث سبل التعاطي مع أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بعد تأجيل تسع مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى بالفيروس في عدة أندية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وجهازه الفني ولهذا السبب فإن النادي اللندني لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر الجاري بعد تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات.

وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا إن مدربي ولاعبي البطولة سيعقدون اجتماعا خاصا بهم الأسبوع المقبل بعد مطالبة عدد من مسؤولي الأندية بمزيد من التوضيحات الخاصة بالمعايير التي يتم على أساسها تأجيل المباريات بسبب كورونا.

وأضاف جيرارد قبل مباراة فريقه أمام بيرنلي في وقت لاحق من يوم السبت “هناك الكثير من القلق والكثير من الأسئلة.. ولهذا السبب قررت أندية الدوري الإنجليزي منح مدربي البطولة فرصة للقاء وأتمنى أن تتضح الكثير من الأمور بناء على هذا الاجتماع”.

“كما أن هناك فرصة لقائدي الفرق باللقاء مع بعضهم البعض وبحث أفضل السبل للتعاطي مع الوضع الراهن”.

وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبا لائقا على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب على حدة.

إصابات كورونا حول العالم

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 273 مليونا و668 ألفا و314 حالة.

وذكرت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت – أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و344 ألفا و177 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 805 آلاف و823 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ617 ألفا و395 حالة وفاة، ثم الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 476 ألفا و869 حالة.