تفويض للرئيس ورفض تهجير الفلسطينيين .. تفاصيل الجلسة الطارئة في «الشيوخ» اليوم

شهدت الجلسة الطارئة بمجلس الشيوخ اليوم الHربعاء ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق ،رفض نيابي واسع لما يحدث بالاراضي الفلسطينية من مذابح وجرائم في حق المدنيين من رجال ونساء واطفال وشيوخ ومحاولات العدوان الاسرائيلي لتهجيرهم قسريا ، في انتهاك واضح لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وشدد اعضاء الشيوخ علي تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات من شأنها الحفاظ علي الأمن القومي وحماية الاراضي المصرية.

برلمانية حماة الوطن تعلن دعمها للرئيس فيما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي

من جانبه، قال اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ ، أننا نندد بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي المحتل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني .

واعرب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ عن عميق الأسف والحزن لما يحدث في غزة، من عنف ومذابح للفلسطينيين والتهجير القسري، فما يحدث هو انتهاك لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وتابع عبد المحسن: الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تعلن دعمها للرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في كافة فما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي ووحدة وسلامة أراضيه، معقبا:” نؤكد اصطفاف قيادات الحزب وأعضائه مع الشعب المصري خلف القيادة واستعداتهم لتليبة دعوة الرئيس في منع تهجير الفلسطيني والحفاظ على القضية الفلسطينية.

واستكمل: الحزب بكافة قياداته يفوض الرئيس في كافة ما يتخده من إجراءات وتدابيرفي منع تهيجر الشعب الفلسطيني والحفاظ على الأمن القومي المصري.

و طالب الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ اعضاء المجلس بمختلف انتمائاتهم الحزبية بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقيام بكل ما فيه الحفاظ علي الامن القومي المصري وجميع حدود مصر من مختلف اتجاهاتها

وقال دعبس ان الرئيس السيسي رئيس وطني من طراز فريد يعلم علم اليقين كل ما يتعلق بملف الامن القومي المصري لذلك نقول له سر علي بركة الله ونحن معك من خلفلك ونوافق علي كافة الاجراءات التي قام بها وسيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من اجل معالجة ملف القضية الفلسطينية والتي هي قضية مصر الاولي وتتصدر دائما اجندة السياسة المصرية الرسمية والشعبية والتاريخ شاهد علي ذلك والجغرافيا تؤكد علي هذا الامر وقضية فلسطين هي قضية مصر في كافة المحافل الدولية الرسمية والشعبية ولها اولوية خاصة وثمن دعبس نصيحة الرئيس السيسي لاهل قطاع غزة واشقائنا في الدم والدين والعروبة بالتمسك بالارض والتمسك بقيام دولتهم الفلسطينية خاصة في ظل المؤامرات التي تحاك بتصفية القضية الفلسطينية

وقال ان نصيحة السيسي نصحية مخلصة من رجل وطني ومهمة جدا وقال نحن نستقبل 9 مليون من كافة الجنسيات كضيوف علي ارض مصر و لايمكن ابدا ان نعطي ظهرنا لاهلنا في غزة ولكن نعمل علي ان تكون لفلسطين دولة ولاهل غزة العزة .

وقال دعبس:” لا للتهجير القسري التي تتبعة اسرائيل والكيان الصهيوني ولا للمجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية ونعم لحل الدولتين وستظل مصر هي خط الدفاع الاول للعالم العربي وللامة والدليل هي ما قدمته مصر من ملايين الشهداء من اجل تلك القضية.

من ناحيته، أشاد الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ ، بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شأن الاستعداد للدفاع عن الأمن القومي المصري.



وقال: الرئيس السيسي أسكت ألسنة الأصوات التي كانت تعترض على تسليح الجيش في أوقات سابقة.

وأكد أن كلمة الرئيس أثلجت صدري اليوم، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك قوة لردع العدو حولنا.

وأشار الفخراني، إلى أن المصري الأرض والعرض لديه متساويان، ولا يمكن التفريط فيهما، مستشهدا بأغنية “عواد باع أرضه”، موضحا أن عواد تعرض للمعايرة بسبب بيع الأرض.

ووجه يحيى الفخراني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حكمته وقوته وبعد نظره في تسليح الجيش طالما حولنا أعداء وطامعين، قائلا: يجب أن يشعر من حولنا بقوتنا وقدرتنا..مصر وشعبها وقيادتها وجيشها لاتبغي الا السلام”.

وكيل مجلس الشيوخ : افعال اسرائيل تستوجب المحاكمه امام الجنائيه الدوليه بتهمه جرائم الابادة الجماعيه

و اكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ ، ان الجرائم التي تقوم بها القوات الاسرائيليه الغاشمه تتنافي تماما مع ميثاق الاممم المتحده والاتفاقيات الدوليه وعلي اتفاقيه جنيف 4 التي اثمت الاعتداء علي المدنين بكافة انواع الاعتداءات سواء كانت اعتداء وجرائم حرب اوجرائم ابادة جماعيه ويستوجب ذلك المحاكمه امام الجنائيه الدوليه بتهمه جرائم الابادة الجماعيه .

وشدد ابوشقه في كلمته خلال الجلسه الطارئة مساء اليوم ، انه علي المجتمع الدولي وعلي مجلس الامن ان تقوم بواجبها والا فلا لزوم لها وان محاولة اغتصاب الارضي بالقوة هي جريمة مكتملة الاركان

واعلن ابوشقة تأييده للرئيس السيسي في كل مايتخذة من قول او فعل او اجراءات للمحافظه علي الاراضي المصريه والحقوق الفلسطينيه

واكد بان دعوة مجلس الشيوخ هذه العدوة الوطنيه للمجلس كانت جامعه مانعه التي تضمنها وعبرت عن شجب وتاثيم لتلك الاعمال العدوانيه الغاشمه

وتابع ابوشقه بان مصر وشعبها وقيادتها وجيشها لاتبغي الا السلام مع المحاذير التي استوضحها الرئيس السيسي في ان عمليات التهجير القسري مرفوضه وان حدود مصر خط احمر لاتهاون فيه ضرورة ان نكون امام حل عادل للقضيه الفلسطينيه ، وان الاحتلال مهما طال امده لايرتيب حقوق سيادة ابداً .

برلماني: لن نقول للسيسي اذهب انت وربك فقاتلا وإنا هاهنا قاعدون .. ولكن انا معك مقاتلون

وجة النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ رسالة الي الرئيس السيسي ، باننا لن نقول لك كما قالت اليهود لسيدنا موسي ” اذهب انت وربك فقاتلا وانا هاهنا قاعدون ” ولكن ياسيادة الرئيس اذهب انت وربك فقاتلا وانا معك مقاتلون في خندق واحد جنورد للوطن .

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه الطارئة التي دعي لها المجلس اليوم ، بان ماتقوم به اسرائيل جريمه مكتمله الاركان تخضع هذه الافعال الي ما اوردته المادة من الميثاق التاسيسي للمحكمه الجنائيه الدوليه واتفاقيه روما واتفاقيه جنيف لسنه 1949 كل هذه الافعال المشينه وما ارتكب امس كان من اكبر الجرائم في التاريخ واوكد ان اخر حكم الجنائيه الدولية كان لزعيم الكونغو وحكم علي ب30 سنه في جرائم أقل من ذلك بكثير .

ولفت عبد العزيز ان هناك رسالة لمن كان ينتقد الاستراتيجية التي اطلقها الرئيس السيسي بزيادة تسليح الجيش وتنويع مصادر السلاح ، ويقولوا جيبولنا لحمه وجيبولنا بصل وطماطم ، الان لولا الرؤيه التي اعتمدها الرئيس لما كنا واقفين في هذه القاعه ، نتحدث بثقة وفي موقف قوه وخلفنا جيش عظيم قادر علي دحر كل من تسول له نفسه المساس بامن الوطن .

واوكد بانني افوض الرئيس السيسي في اتخاذ مايراه مناسبا لحماية الامن القومي المصري ، ولولا حكمة الرئيس ورؤيته الثاقبه ماكنا لننقذ اخواتنا في ليبيا لم يكن لنا ان نتحدث بقوة .

فيما ، أعلن الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، دعمه وتأييده لأي تدابير وإجراءات يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وعبر النائب عن التنديد بالانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أثبت العالم قوة مصر دفاعا عن الأرض والوطن، قائلا: بالأمس القريب فوضه الشعب لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي لمصر، واليوم ها أنت صقر مصر تزود عن حماها، سر على بركة الله وراءك شعبك بكل طوائفه.