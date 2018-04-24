تفويض رئيس القابضة للتشييد لتسوية نزاع النصر للإسكان وإعمار

بدوى: طرح حصص من 6 شركات بالبورصة العام المقبل.. وتسعير الأدوية يحتاج لإعادة نظر أحمد عاشور ومحمود جمالكشف الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المهندس محمود حجازى، للتفاوض مع شركة إعمار الإماراتية، فى إطار العرض الحكومى لتسوي

بدوى: طرح حصص من 6 شركات بالبورصة العام المقبل.. وتسعير الأدوية يحتاج لإعادة نظر

أحمد عاشور ومحمود جمال

كشف الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المهندس محمود حجازى، للتفاوض مع شركة إعمار الإماراتية، فى إطار العرض الحكومى لتسوية النزاع القائم مع شركة النصر للإسكان – إحدى شركات القابضة -، حول أرض المقطم، ودياً.

جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال»، على هامش اللقاء الذى عقدته جميعة اتصال، بحضور وزيرى قطاع الأعمال العام، ووزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضى، أول أمس.

وكانت شركة النصر للإسكان، قد هددت بفسخ تعاقد مع «إعمار»، لعدم التزامها بالبرنامج الزمنى لاستغلال 4 ملايين متر تابعة لها، بمنطقة هضبة المقطم، ولجأت “النصر” للتحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمى.

فى سياق متصل، كشف «بدوى» أن الوزارة تستهدف طرح أسهم من 5 أو 6 شركات بقطاع الأعمال فى البورصة المصرية خلال العام المالى المقبل 2019/2018، ضمن البرنامج الحكومى الذى يهدف لجمع 80 مليار جنيه من طرح حصص للمال العام فى 23 شركة كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن البرنامج الذى تشارك فيه الوزارة بعدد من الشركات التابعة، يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط البورصة المصرية، وزيادة رأس مالها السوقى، وزيادة قيم وحجم التداول، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والحوكمة فى إدارة تلك الشركات، مع الحفاظ على الحصة الحاكمة للدولة.

وكشف مشروع الموازنة العامة للدولة فى العام الجديد، عن سعى وزارة المالية لجمع 10 مليارات جنيه من طروحات الشركات فى البورصة خلال العام المالي المقبل.

وقال «بدوى» إن %40 من إجمالى شركات قطاع أعمال عام، تحقق أرباح، والباقى يخسر نتيجة عدم انضباط الهيكل المالى لها، وضعف القدرة على تسويق المنتجات، مضيفاً أن هناك شركات ضمن البرنامج تمثل كيانات عملاقة، مثل مصر للتأمين، والشرقية للدخان، ومصر للألومنيوم.

وأضاف خلال كلمته بجمعية اتصال، أنه بعض الشركات لديها ماكينات تعمل منذ عام 1878، مشيراً إلى أنه يبحث إنشاء متحف لماكينات الغزل والنسيج القديمة.

وأضاف أن قطاع الأعمال العام، أصل هام من أصول الدولة، ولدى الوزارة خطة لإصلاح وتطوير شركاتها التابعة، وتشمل إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، وإعادة تأهيل العنصر البشرى.

وأوضح أن دعم شركات قطاع الأعمال العام بتكنولوجيا المعلومات، يمثل جزء أساسى من خطة التطوير، بما يسهم فى تحسين الأداء، والكفاءة الإنتاجية، وتنمية حجم الأعمال.

كان «بدوى» قد شارك مؤخراً، فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة خطة النهوض بشركات الأدوية التابعة، وزيادة حصتها السوقية، وتنويع المنتجات، بما يمكنها من التواجد بقوة، والمنافسة فى السوق المصرية.

وأوضح أن شركات الأدوية التابعة، تعانى من تقادم الآلات والمعدات، رغم امتلاكها العديد من الأصول العقارية غير المستغلة، موضحا أن خطة الوزارة تشمل إضافة خطوط إنتاج جديدة مزودة بتكنولوجيا حديثة، بغرض تحسين الأداء، والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، بما يسهم فى زيادة الصادرات، وذلك من خلال إعادة استغلال الأصول، مع الحفاظ على استمرارية العمل بالمصانع القائمة، وكذلك إعادة هيكلة العمالة، وتأهيل العنصر البشرى، مع مراعاة البعد الاجتماعى، والحفاظ على حقوق العاملين.

وأكد أن ألية التسعير من اختصاص وزارة الصحة، وتحتاج إلى إعادة نظر، مع مراعاة مناسبة السعر للمواطن، مع حفظ مصالح الشركات، واستبعد فكرة خصخصة شركات الأدوية، ولكن لا يوجد ما يمنع دخولها فى شراكة.