تفويض رؤساء الجامعات في اتخاذ قرار تعطيل الدراسة بسبب الطقس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه مراعاة لظروف عدم استقرار الأحوال الجوية في بعض المحافظات، تفويض رؤساء الجامعات بالتنسيق مع االمحافظين في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتظام الدراسة والامتحانات بما يتوافق مع الأحوال الجوية بكل محافظة.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الشرق الأوسط على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منذ قليل.

كانت محافظة الإسكندرية، قد أعلنت تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بجميع مدارس المحافظة، بسبب عدم استقرار الطقس، وسوء الأحوال الجوية.

وقررت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، نظرا لتعرض المحافظة لطقس سيئ، حيث ضربت المدينة رياح شديدة البرودة وأمطار غزيرة.

كما أصدر رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عصام الكردي، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة الأربعاء والخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقرر أيضا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة، بالنسبة لطلاب المدارس يومي الأربعاء والخميس بجميع مدارس المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وذلك حرصا على سلامتهم.

وفي وقت سابق، قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الـ 72 ساعة القادمة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.. موضحا أنه ستكون هناك أمطارا غزيرة على السواحل الشمالية في محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ.

يشار إلى أن رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، كان قد أكد انتظام حركة العمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وعلى استمرار جاهزية مركز العمليات، والخدمات البحرية، وراديو الميناء، وحركة السفن، ووحدات الإنقاذ لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والتعامل الفوري معها .

كانت “المال” قامت بجولة على عدد من المناطق بغرب ووسط مدينة الإسكندرية، لتفقد آثار الأمطار على حركة السير، ومدى انتظام مرور السيارات، ومدى حدوث تكدسات من عدمه.