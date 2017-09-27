تفويض القابضة للتأمين في تحديد مصير مجالس إدارات الشركات التابعة

"صقر" يدخل مصر للتأمين نائبًا للشئون الفنية.. و"فؤاد" يصل شركة الحياةكتب- ماهر أبوالفضل والشاذلي جمعة:فوضت الجمعيات العمومية الثلاث لشركات "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة" و"مصر لإدارة الاصول العقارية"، مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة محمد يوسف، بإعادة تشكيل مجالس إداراتها، على أن يتم طرح ا

“صقر” يدخل مصر للتأمين نائبًا للشئون الفنية.. و”فؤاد” يصل شركة الحياة

كتب- ماهر أبوالفضل والشاذلي جمعة:



فوضت الجمعيات العمومية الثلاث لشركات “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة” و”مصر لإدارة الاصول العقارية”، مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة محمد يوسف، بإعادة تشكيل مجالس إداراتها، على أن يتم طرح التشكيل الجديد- أو الحالي في حال الإبقاء عليه- عليها في نوفمبر المقبل للموافقة عليه.

وعلمت “المال” أن الجمعيات العمومية أبقت في اجتماعاتها التي انتهت منذ دقائق- بحضور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام- علي التشكيلات الحالية لمجالس إدارات الشركات التابعة نظرا لانتهاء مددها القانونية بنهاية نوفمبر.

من ناحية أخري، قررت الجمعية العمومية لـ “مصر للتأمين”- إحدي الشركات التابعة لمجموعة “مصر القابضة للتأمين”- تعيين جمال صقر نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون الفنية.

ومن المعروف أن صقر، تولي منصبا بارزا بشركة أليانز للتأمين، ومجموعة الخرافي بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي تعيين صقر نظرًا لخلو المنصب، منذ خروج محمد خليفة منه قبل عام.

وفي المقابل وافقت الجمعية العمومية لشركة “مصر لتأمينات الحياة” علي تعيين أحمد فؤاد سليم نائبا لرئيس مجلس ادارة الشركة وعضوها المنتدب للشئون الفنية.

وتم تعيين فؤاد نتيجة خلو مقعد العضو المنتدب للشئون الفنية منذ خروج هشام رمضان العضو المنتدب السابق قبل بضعة أعوام.

وأعلنت “مصر القابضة للتأمين” ارتفاع صافى أرباح شركاتها التابعة لـ2.6 مليار جنيه نهاية العام المالى 2016/2017، مقابل 1.6 مليار جنيه في 2015/2016 بنمو 66.8%.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أمس، أن إجمالى استثمارات الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين ارتفع من 36.9 مليار جنيه في 2015/2016، إلى 55.9 مليار جنيه في 2016/2017، بمعدل نمو بلغ 51.4%.

وزاد صافى الدخل من الاستثمارات للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين إلى 4.1 مليار جنيه نهاية يونيو، مقابل 2.9 مليار جنيه في 2015/2016 بنمو بلغ 39.0% وبمعدل ريع 9%.

وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 15%، وذلك على الرغم من ارتفاع الأخيرة بالشركات التابعة من 10.4 مليار جنيه فى 2015/2016 إلى 24.6 مليار جنيه في 2016/2017 بمعدل نمو 136%.

ووصل إجمالى الأقساط لشركات التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين إلى 10.4 مليار جنيه فى 2016/2017، مقابل 8 مليارات جنيه بعام المقارنة بمعدل نمو بلغ 30.2%.

وبلغت الحصة السوقية لشركات التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بالسوق المصرية من إجمالى الأقساط 44%، بينما بلغت 93 % من أقساط إعادة التأمين الوارد.

ويترواح عدد العملاء المؤمن عليهم من خلال وثائق تأمينية بمجموعة شركات مصر القابضة للتأمين بين 8.5 و9 ملايين عميل، وسجلت الأقساط الجديدة بشركات التأمين التابعة 3.7 مليار جنيه خلال العام الحالى 2016/2017 مقابل 2.2 مليار في 2015/2016، بمعدل نمو 69.8%.

