تفويض الاستثمار القومى بالتصرف فى الأصول الحكومية غير المستغلة

■ «البنك» يتفاوض على بيع حصة فى شركة تابعة.. وبرنامج الطروحات بيد «المالية» أحمد عاشورفوضت الحكومة بنك الاستثمار القومى فى التصرف فى أصولها غير المستغلة، سواء بالبيع، أو الإيجار، أو حق الانتفاع، أو الشراكة.وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك لـ«الما

■ «البنك» يتفاوض على بيع حصة فى شركة تابعة.. وبرنامج الطروحات بيد «المالية»

أحمد عاشور

فوضت الحكومة بنك الاستثمار القومى فى التصرف فى أصولها غير المستغلة، سواء بالبيع، أو الإيجار، أو حق الانتفاع، أو الشراكة.

وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك لـ«المال»، إن الأخير يعكف حاليا على حصر تلك الأصول، بالتعاون مع لجنة إدارتها، وتجهيز مستندات ملكيتها، تمهيداً للتصرف فيها، أو تغيير النشاط، وقد يتضمن التصرف على سبيل المثال، تحويل مبنى «غير مستغل» لمستشفي.

وذكر أن أول تفعيل لتفويض «الاستثمار القومى»، التابع لوزارة التخطيط، سيتضمن طرح قطعة أرض “عملاقة” بالإسكندرية، على القطاع الخاص، رافضاً الكشف عن مساحة الأرض، أو جهة الولاية.

وأوضح أن الأصول التى سيتم الصرف فيها، ليس لها علاقة بالصندوق السيادى الذى أعلنت الحكومة تأسيسه منذ أيام، برأسمال 200 مليار جنيه.

كانت «المال» قد انفردت فى عدد 29 أبريل الماضى، بالكشف عن أبرز بنود مشروع قانون الصندوق السيادى، والذى ينص على أن الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها، وتخضع للقانون الخاص، لا تتقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للجهات التابعة للدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أيا كانت مساهمة تلك الجهات.

ووفقاً لمشروع القانون، لا يجوز للصندوق إجراء أى توزيعات من الأرباح التى يحققها خلال الأعوام الخمسة الأولى التالية للتأسيس، ويكون له موازنة مستقلة، يُتبع فى وضعها وإعداد قوائمها المالية، معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.

فى سياق متصل، قال نائب رئيس مجلس إدارة «الاستثمار القومي»، إن البنك تلقى منذ أيام عرضاً للاستحواذ على حصته فى إحدى الشركات التابعة، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل فور التوصل لاتفاق .

وتابع: حسم مصير طرح الشركات التابعة فى البورصة، بيد وزارة المالية، المنسق العام لبرنامج الطروحات الحكومية، وكان منتصر قد كشف فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن البنك يدرس هيكل مساهماته فى نحو 108 شركات بقطاعات مختلفة، تمهيدا للتخارج من بعضها، ضمن خطة جديدة لتعظيم الاستفادة من الأصول.