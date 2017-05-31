تفويتات على هيرميس وطلعت مصطفى ترفع تداولات البورصة لـ 2,8 مليار جنيه

تفويتات بقيمة 980 مليون جنيه على هيرميس تمهيداً لبدء تطبيق تعديلات MSCI غداً مصطفى طلعت شهدت شاشات التداول فى البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عدد من صفقات تبادل ملكية بالاتفاق بين أطرافها، وشراء موسع على أسهم بعض الشركات والتي تسمى "تفويتات"، وهو ما رفع قيم التداول على الأسهم إلى 2.8 مليار

تفويتات بقيمة 980 مليون جنيه على هيرميس تمهيداً لبدء تطبيق تعديلات MSCI غداً

مصطفى طلعت

شهدت شاشات التداول فى البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عدد من صفقات تبادل ملكية بالاتفاق بين أطرافها، وشراء موسع على أسهم بعض الشركات والتي تسمى “تفويتات”، وهو ما رفع قيم التداول على الأسهم إلى 2.8 مليار جنيه.

وشهدت الشاشات تنفيذ تفويتات على سهم المجموعة المالية “هيرميس” بقيمة 980 مليون جنيه، على عدد 38,2 مليون سهم، بالإضافة إلى تفويتات على سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 700.7 مليون جنيه، على عدد 91,4 مليون سهم، ما يعادل نحو 1.7 مليار جنيه مجتمعين.

وقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة الكويت الوطني بشمال إفريقيا، إن السوق شهدت تفويتات بأحجام كبيرة على سهمى مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمجموعة المالية هيرميس، وذلك قبل يوم واحد من البدء في العمل بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وفقا للتعديلات الجديدة، والمقرر غداً.

وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي العالمية للأسواق الناشئة MSCI EM Index، مطلع الشهر الحالي، عن قيامها ببعض التعديلات على مكونات مؤشرها خلال المراجعة الدورية للمؤشر، إنضمام المجموعة المالية هيرميس إلى المؤشر وخروج شركة طلعت مصطفى القابضة.

وأكد “الأعصر” أن المستثمرين الأجانب استغلوا الفرصة وقاموا بعمليات بيعية على سهم طلعت مصطفى، واستغلال السيولة في شراء سهم المجموعة المالية هيرميس، للإستفادة من دخول الأخيرة، في المؤشر العالمي ” MSCI”.

ومؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة هو مؤشر أطلقته مؤسسة مورجان ستانلى الأمريكية منذ عدة سنوات ليعمل على قياس أداء أسواق الأوراق الناشئة على مستوى العالم ويضم 24 دولة بينها دولتان عربيتان هما مصر وقطر، وهو مؤشر يعتمد عليه المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار العالمية بشكل أساسي فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ويقوموا بتوزيع استثماراتهم على الأسهم المدرجة به وفقاً للأوزان النسبية لكل منهم.