تفوق الطاقة الاستيعابية.. أمطار غزيرة رعدية تواصل السقوط على الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة ورعدية متواصلة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بنطاق عدد من المناطق، بينما تمت السيطرة على المناطق الساخنة المعروفة بالثغر التي عادة ما تشهد تضرر من مياه الأمطار.

كما تأثرت الطرق الرئيسية بغرب المحافظة بكمية مياه الأمطار التي وصلت لمنسوب تقريبي ٣ سنتيمتر، وذلك وفقاً لرصد “المال” منذ صباح اليوم.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.