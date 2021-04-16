تفوقت على الصين وسنغافورة.. مصر ثالث دولة عالميا في تصنيف الاقتصادات الواعدة

احتلت مصر المركز الثالث بين أكثر الاقتصادات الواعدة وفقا لتصنيف US News الفرعي، متفوقة على دول معروفة بنموها السريع كالصين وسنغافورة.

وفي هذا التصنيف الفرعي الذي أطلقت عليه المؤسسة اسم Movers (الدول المتحركة)، ركزت US News على الدول التي يتوقع لها النمو بمعدل يقارب ضعف المتوسط ​​العالمي.

والتصنيف يعتمد على نموذج طورته شركة استراتيجيات العلامات التجارية BAV Group، لقياس “المرونة والزخم” لأفضل الدول “المتحركة”.

وتقول BAV Group إن النموذج يتنبأ بالنمو المستقبلي للبلد حسب ناتجها المحلي الإجمالي على أساس تعادل القدرة الشرائية (PPP).

لماذا حصلت مصر على المركز الثالث؟

وحصدت مصر هذه المرتبة بعد أن حصلت على 93.1% في معيار التنوع، و99.4% في معيار التميز، و17.8% في الديناميكية و100% في معيار التفرد.

وحصلت بالتالي 82.5% بشكل عام والمركز الثالث. معايير تصنيف مصر بين الدول الواعدة

أعلى 10 دول في تصنيف الاقتصادات الواعدة:

1- الإمارات

2- الهند

3- مصر

4 – سنغافورة

5- الصين

6- اليابان

7- تايلاند

8- كوريا الجنوبية

9- البرازيل

10- السعودية

“المتحركون” في زمن ما بعد الجائحة

وتقول US News إنه بعد سنوات من النمو السريع في أعقاب الأزمات المالية العالمية ، انتقل الاقتصاد العالمي إلى أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية في عام 2020، نتيجة جائحة كورونا.

لكن مؤسسات دولية كالبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعوا عودة معدلات النمو السريعة على مدى العامين المقبلين.

وتبرز الدول النامية بين أقوى المرشحين للاستفادة من هذا النمو، شرط أن تتمتع اقتصاداتها بالمرونة والزخم للتغلب على التحديات.

وحسب US News يُنظر إلى دول الشرق الأوسط على أنها تتمتع باقتصاديات ديناميكية تؤهلها لاعتلاء قوائم “المتحركين”.

مصر في المركز 33 بين أفضل دول العالم

جدير بالذكر أن مصر حصدت المركز 33 في التصنيف الرئيسي لـ US Newsوالذي ينشر تحت اسم” أفضل دول العالم”.

وحازت مصر على ترتيبها مقارنة بـ78 دولة حول العالم، ويعد الترتيب متقدما مقارنةً بالمركز 36 في 2020.