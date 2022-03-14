تفكير سعد الصغير في اعتزال الغناء.. جذب للأضواء الغائبة أم قناعة تتشكل

أعلن المطرب الشعبي سعد الصغير خلال الساعات الماضية أنه يفكر في اعتزال الغناء تماما ، وذلك خلال مقابلة أجراها في حفل “الأفضل” لإحدى المؤسسات الصحفية بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، قائلا إنه بداخله رغبة قوية في اعتزال الفن وأن “ربنا هايرضى عليه حينما يتوقف عن الغناء”.

وأثارت تصريحات الصغير ضجة على السوشيال ميديا ، لاسيما بعد إعلان أكثر من مطرب لنفس الأمر مؤخرا أبرزهم حمادة هلال وتامر حسني.

المال تناولت هذا الطرح الجديد من الصغير والذي يعد لافتا بعد نحو غياب ملفت له عن الساحة الغنائية مؤخرا.

مها متبولي : أي مطرب يدلي بتصريحات حول اعتزاله الفن والغناء يكون بهدف جذب الأنظار

ترى الناقدة مها متبولي أن هذه التصريحات مجرد لجذب الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي ، ولن يعتزل أي مطرب في مصر لأن الغناء عبارة عن مصدر لدر الأموال الكثيرة من الحفلات والأفراح والسفر للخارج طيلة الوقت .

وأكدت أن سعد الصغير له أغنيات سابقة حققت نجاحا نوعا ما ، لكن برغم أنه فاز بجائزة أفضل مطرب شعبي في حفل الأفضل إلا ان الأجدر بالتكريم في فئة الغناء الشعبي مصطفى شوقي أو بهاء سلطان أو مصطفى حجاج .

وأشارت إلى أن أي مطرب يدلي بتصريحات حول اعتزاله الفن والغناء يكون بهدف جذب أنظار الجمهور وتصدر التريند نوعا ما ، حتى يزيد الطلب عليه في السوق لو شعر أن الأضواء تنحسر عنه .

فارس فهمي : سعد الصغير غير متواجد بقوة حاليا

من جانبه، أوضح الملحن فارس فهمي أن سعد الصغير للأسف غير متواجد بقوة على الساحة الغنائية مثل السنين الماضية .

وأكد فهمي أن موجة الأغنية الشعبية المميز فيها أحمد شيبة بأغنياته التي تحقق نجاحا كبيرا وقت طرحها بعد ظهور موجة أخرى مؤخرا تعرف باسم فن الراب مثل ويجز وشاهين ومروان بابلو وغيرهم .

وتابع أن سعد الصغير كان يحقق نجاحا سابقا ببعض أغنياته مثل ” العنب ” وغيرها ومشاركته في بعض الأفلام السينمائية لكن ذلك منذ سنوات ، لكنه لفترة طويلة لم يقدم أي جديد فني حقق به انتشارا كبيرا مثل أغنيات أحمد شيبة الأخيرة “أنا مش فاضيلكوا” وغيرها .