تفقد الهيمنة لصالح «تويوتا».. تراجع مبيعات «جنرال موتورز» في أمريكا

سجلت شركة جنرال موتورز انخفاضا في مبيعاتها بالولايات المتحدة الأمريكية في الربع الأول، حيث تواصل مع بقية صناعة السيارات مواجهة النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات واضطرابات الإنتاج الأخرى، حسبما ذكرت صحيفة “ديترويت فري برس”.

وبالنسبة للربع الأول، قالت جنرال موتورز إنها باعت 512،846 سيارة، بانخفاض 20.1% عن 642،250 سيارة جديدة باعتها في الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن سيارات “البيك أب” الثقيلة المصنوعة في ميتشيجان شهدت زيادة في المبيعات حيث تمكنت جنرال موتورز من توجيه أجزاء الرقائق إلى مصنعها Flint Assembly للحفاظ على استمرار الإنتاج.

تُستخدم الرقائق في مجموعة متنوعة من قطع غيار السيارات، وقد أدى النقص إلى شل إنتاج السيارات الجديدة منذ هذا الوقت من العام الماضي.

وأضر نقص الرقائق بمبيعات جنرال موتورز العام الماضي لدرجة أن الشركة دخلت بالفعل في منعطف تاريخي، حيث استحوذت شركة تويوتا موتور في أمريكا الشمالية الشمالية على نصيب الأسد من المبيعات في الولايات المتحدة من جنرال موتورز لعام 2021.

كانت جنرال موتورز رائدة مبيعات السيارات في أمريكا البلاد منذ عقود.

ومؤخرا، أعلنت تويوتا أن مبيعاتها للربع الأول تغلبت على جنرال موتورز مرة أخرى مع تسجيلها 514،592 وحدة ، بانخفاض 15.8٪ عن الربع السابق عندما باعت تويوتا 603،066 سيارة جديدة.

وإلى جانب المبيعات القوية لسيارات “البيك- أب” كبيرة الحجم ذات المهام الشاقة من شفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا، شهدت جنرال موتورز أيضًا مكاسب قوية في المبيعات في سياراتها الرياضية رباعية الدفع كبيرة الحجم مثل شيفروليه تاهو وجي إم سي يوكون وكاديلاك إسكاليد.

وقام فريق إدارة جنرال موتورز بتوجيه أجزاء الرقائق إلى مصنع Arlington Assembly في تكساس حيث يتم تصنيع سيارات الدفع الرباعي الكبيرة ذات الربحية العالية.

قال ستيف كارلايل ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس جنرال موتورز أمريكا الشمالية: “لقد تحسنت قدرتنا على تلبية الطلب المكبوت بشكل كبير بفضل الجهود الهائلة المبذولة بشأن سلسلة التوريد وفرق التصنيع لدينا للحفاظ على تشغيل مصانعنا بالقرب من المستويات العادية”.

وأضاف كارلايل: “الاضطرابات في سلسلة الإمدادات ليست وراءنا تمامًا، لكننا نتوقع أن نستمر في التفوق على مستويات الإنتاج للعام 2021، خاصة في النصف الثاني من العام.”