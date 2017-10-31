تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية بالجيزة

بدور إبراهيم : شدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص الشكاوى والرد عليها وذلك من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "www.shakwa.eg "جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ لتفعيل انشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وفقاً لقرار رئيس ا



بدور إبراهيم :



شدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص الشكاوى والرد عليها وذلك من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة “www.shakwa.eg “

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ لتفعيل انشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وفقاً لقرار رئيس الجمهورىة رقم 314 لسنة 2017 وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017

وحذر الدالي رؤساء الوحدات المحلية من احياء ومراكز ومدن من عدم الرد على ايه شكوى مشيراً أن أبسط حقوق المواطن هو فحص شكواه والرد عليها وفقاً للقانون .

وأكد الدالى على أهمية ربط مكاتب خدمة المواطنين بالوحدات المحلية بالمنظومة وتوفير كافة الوسائل التكنولوجية بها.

واشار المحافظ ان هدف المنظومة تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها الكترونياً مما يساعد فى سرعة اداء الخدمة والتيسير على المواطنين حيث يتاح لهم عرض شكاواهم إلكترونياً .

وشدد المحافظ على حسن معاملة المواطن والتجاوب معه والتعامل مع الشكوى والرد عليها بما تم من اجراءات وعقد لقاءات وتدريبات مستمرة للعاملين لمعرفة مدى فاعلية الجهات فى التجاوب مع المشكلات ومؤشرات الأداء.

حضر الإجتماع الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومسؤلى المراكز التكنولوجية .