تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمطابع الأميرية

- تركيب أحدث ماكينة طباعة للمكفوفين بطريقة برايلمحمد ريحانأعلن المهندس عماد فوزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، عن تفعيل منظومة خدمات الشباك الواحد بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة لدى العملاء، بالإضافة إلى تطوير نظم وآليات العمل داخل الإدارات المختلفة.وأشار إلى أن هذه ال

– تركيب أحدث ماكينة طباعة للمكفوفين بطريقة برايل



محمد ريحان

أعلن المهندس عماد فوزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، عن تفعيل منظومة خدمات الشباك الواحد بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة لدى العملاء، بالإضافة إلى تطوير نظم وآليات العمل داخل الإدارات المختلفة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تسهم في تحقيق العدالة والشفافية وتحسين الخدمات من خلال التواصل المباشر مع العملاء، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالهيئة وتقديم خدمات أفضل.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء هيئة المطابع الأميرية خلال شهر مايو الماضي.

وأشار إلى أن الهيئة قامت الشهر الماضي بتركيب ماكينة طباعة بطريقة “برايل”، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير الكتب والمطبوعات للمكفوفين.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بطباعة 5.5 ملايين كراسة إجابة لوزارة التربية والتعليم كما تم الانتهاء من طباعة 9 كتب دراسية للأزهر بإجمالي 425 ألف نسخة، بالإضافة إلى الانتهاء من طباعة كتابين لوزارة التربية والتعليم بإجمالي 519 ألف نسخة.

وأشار إلى أن الهيئة ستقوم خلال الشهر الجارى باستكمال توريد 20 كتابًا لوزارة التربية والتعليم بإجمالي 3.6 ملايين نسخة، بالإضافة إلى استكمال توريد 113 كتابا للأزهر بإجمالي 9.7 ملايين كتاب.