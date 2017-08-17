تفعيل منظومة استخراج تراخيص البناء مع المكاتب الاستشارية

مدبولى : تسليم 1500 رخصة بـ 7 مدن خلال 3 أشهر .. و400 أخرى قيد التسليم

بدور إبراهيم :

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تفعيل منظومة استخراج تراخيص البناء بالمدن الجديدة، بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، وهو ما يسهم فى الإسراع باستخراج الرخصة، والتيسير على طالبيها، مشيرا إلى أن مسئولى التراخيص بأجهزة المدن يقومون بمراجعة الاشتراطات البنائية فقط، وفي حالة مطابقتها يتم استخراج رخصة البناء علي مسئولية استشاري معتمد من النقابة، و ذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة.



وأضاف أنه تمت مخاطبة نقابة المهندسين وأرسلت لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قائمة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة، المتخصصة فى مجال إصدار تراخيص البناء، لسهولة التعامل مع المواطنين، موضحاً أنه خلال الفترة من 5 فبراير وحتى 31 يوليو 2017 بلغ عدد طلبات التراخيص حوالي 1900 طلب في 7 مدن جديدة، وهي : (العاشر من رمضان – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – العبور – الشروق – بدر)، وتم تسليم 1500 رخصة منها، وباقي الرخص قيد التسليم.



وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إلى أنه تم البدء فى تطبيق آلية التعامل مع المكاتب الاستشارية لاستخراج التراخيص، بعدد من المدن الجديدة، كمرحلة أولى، وهى : 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، والعبور، وهى المدن التى تشهد كثافة عالية فى طلبات التراخيص، وذلك تفعيلاً لما نص عليه قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، بقيام المكاتب الاستشارية باستيفاء جميع المستندات والرسومات اللازمة لإصدار التراخيص، موضحاً أنه تم توزيع بيان بخطوات محددة لآلية العمل لاستخراج تراخيص البناء مع المكاتب الاستشارية، على أجهزة تلك المدن، وهناك متابعة مستمرة لنجاح تطبيق هذه الآلية، من مركز معلومات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى يقدم تقريراً دورياً عن تطبيق كل جهاز لهذه الآلية، وستتم محاسبة أى مقصر أو معوق لتطبيق هذه الخطوة التى تستهدف التيسير على طالبى الحصول على رخص البناء، وسرعة تنمية المدن الجديدة.



وعن آلية العمل التى تتبع لاستخراج التراخيص، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية، قال ممدوح يتعين على العميل التقدم للمركز التكنولوجى بجهاز المدينة بطلب لاستخراج الآتى : بيان صلاحية موقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويتم استخراجه خلال 48 ساعة، ويسلم للعميل، و نسخة من بيان بالمستندات والنماذج الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البناء، ثم يتقدم بطلب للحصول على موقف تنفيذى لمعاينة قطعة الأرض، وموقف مالى وعقارى، وهذا الموقف صلاحيته لمدة 21 يوماً، ويتم استخراج تلك الشهادات فى مدة 72 ساعة، وذلك لتراخيص بناء الإنشاء الجديد للأراضى الفضاء.



وأضاف أنه يجب أن يتم تقديم ملف التراخيص شاملاً جميع المستندات اللازمة لإصدار الرخصة “+ CD ” للرسومات متضمنة جميع حسابات المساحات والتكلفة “+ CD ” للمستندات، وبعد تقديم ملف التراخيص يتم التنبيه على العميل بمراجعة الجهاز بعد 72 ساعة أيام عمل، لاستلام إذن دفع رسوم استخراج التراخيص، أو استلام خطاب استيفاء الملاحظات على الملف المقدم، وفى حالة سداد رسوم التراخيص يتم مراجعة الجهاز بعد 48 ساعة لاستلام الرخصة، على أن يتم مراجعة الجهاز فى أى اشتراطات خاصة لم تذكر بالبنود المشار إليها.

