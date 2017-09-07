تفعيل خدمة القطارات المميزة على خط محطة مصر – أبوقير

❏ 7 رحلات يوميا تبدأ العمل من 5.20 صباحا ولمدة 12 ساعة السيد فؤاد أقرت وزارة النقل، تشغيل الخدمة الجديدة للسكة الحديد بالإسكندرية، التى أطلقتها منذ أكثر من 6 أشهر، على سبيل التجرية، التى تتضمن تشغيل قطارات ذات خدمة مميزة، على خط أبو قير، الذى يستحوذ على قرابة %35 من النقل الداخلى بالمحافظة. وقال

❏ 7 رحلات يوميا تبدأ العمل من 5.20 صباحا ولمدة 12 ساعة

السيد فؤاد

أقرت وزارة النقل، تشغيل الخدمة الجديدة للسكة الحديد بالإسكندرية، التى أطلقتها منذ أكثر من 6 أشهر، على سبيل التجرية، التى تتضمن تشغيل قطارات ذات خدمة مميزة، على خط أبو قير، الذى يستحوذ على قرابة %35 من النقل الداخلى بالمحافظة.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد بالإسكندرية، إنها دشنت الخدمة الجديدة، بسعر تذكرة 5 جنيهات فى أول الأمر، إلا أنه بعد تدخل جهات مختلفة على رأسها بعض نواب المحافظة، خفضت لتكون 4 جنيهات.

وأكد أن وزارة النقل أطلقت تلك الخدمة، على سبيل التجربة فقط فى البداية، وكان من المفترض حسب سيناريو وزارة النقل إلغائها، حال الخسائر، إلا أن الخدمة حققت أرباحًا تفوق الـ200 ألف جنيه شهريًا بعد مصاريف التشغيل.

وأوضح أن الخدمة ستتوفر عبر 7 قطارات تبدأ من الساعة 5.20 ، 8 ، 13.20 ، 4 ، 6.40 ، 9.20 ، 14.40 ، 17.20، حتى تناسب جميع الفئات .

وأشار إلى أنه غير مصرح بركوب القطار لحملة اشتراكات الضواحى، حتى يشعر الراكب بالخدمة المميزة الحقيقية، فى الوقت الذى يصل فيه سعر التذكرة حاليا للقطارات ذات الخدمة التقليدية 1.25 جنيه منذ عام تقريبا، بعد أن كان بواقع 1 جنيه.

ويقوم خط أبو قير بالعمل وسط الإسكندرية يبدأ من محطة مصر وحتى منطقة أبو قير ويستقله ما يزيد عن 2.2 مليون مواطن يوميا، إلا أن تلك المعدلات زادت بصورة أكبر لتزيد عن 3 ملايين مواطن خلال العام الجارى، فى الوقت الذى لم تزد القطارات.

وأكد المصدر أنه بعد زيادة أسعار الوقود فى نوفمبر الماضى وزيادة بعض خطوط السرفيس إلى قرابة %50، ولاقت إقبالًا واسعًا من مواطنى الإسكندرية، لاسيما أن المحطات التى يقطعها الراكب عبر القطار تزيد حال استخدامه السرفيس عن 6 جنيهات، بينما سيكون القطار أسرع وبخدمة أفضل.

وشهدت الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة شللا مروريا، أدى إلى مناقشة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إمكانية البحث عن حلول غير تقليدية، على رأسها فتح محاور مرورية جديدة، وعدم الاقتصار على المحورين فقط « كورنيش ، شارع أبو قير».

وألغت وزارة النقل فى وقت سابق مشروع كهربة خط أبو قير، وقت أن تولى سعد الجيوشى وزارة النقل قائلا: «موازنة الدولة لن تتحمل تكلفة المشروع الذى من الممكن أن يزيد عن 700 مليون دولار».