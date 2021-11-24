في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل في المناطق الأثرية والمتاحف.

بدأ اليوم تفعيل تشغيل المرحلة الأولى من ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك، والتي سوف تحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا، في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل في المناطق الأثرية والمتاحف.

وقال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي في تصريحات له إن تشغيل المرحلة الأولى من منظومة التذاكر يُمكن السائحين من الحصول على تذاكر دخول هذه المعابد إلكترونية وسداد قيمتها باستخدام كروت الائتمان ويتم قراءتها باستخدام قارئ يدوي.

وأشار إلى استكمال المنظومة الإلكترونية وتركيب وتشغيل البوابات الإكترونية بالمعابد وذلك فور الانتهاء من فعاليات احتفالية الأقصر المقرر إقامتها غدا الخميس.

وأضاف أنه من المقرر متابعة أعمال مشروع التحول الاكتروني في منطقة البر الغربي، والتي تأتي ضمن مشروع الوزارة لتطوير خدمات الزائرين في أكثر من ٣٠ موقعا اثريا ومتحفا على مستوى الجمهورية ومنها استخدام التذاكر الاكترونية بدلا من الورقية وتركيب بوابات إلكترونية.

يذكر أنه قد تم تشغيل منظومة البوابات الإكترونية في كل من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصري بالتحرير ومنطقة الأهرامات.