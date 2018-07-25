تفعيل بروتوكول بين مصر والصين فى نشاط التأمين.. نوفمبر المقبل

مروة عبد النبى والشاذلي جمعةتستعد هيئتى الرقابة المالية المصرية والصينية، تفعيل بروتوكول تعاون الموقع بينها نوفمبر المقبل، لتبادل المعلومات بينهم وتسهيل أداء الوظائف الرقابية على التأمين بموجب قوانين وأنظمة ومتطلبات كلا من البلدين.وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن

مروة عبد النبى والشاذلي جمعة

تستعد هيئتى الرقابة المالية المصرية والصينية، تفعيل بروتوكول تعاون الموقع بينها نوفمبر المقبل، لتبادل المعلومات بينهم وتسهيل أداء الوظائف الرقابية على التأمين بموجب قوانين وأنظمة ومتطلبات كلا من البلدين.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تفعيل البروتوكول يقضى بسفر عدد من قيادات الهيئة أخر العام الحالى، لتنفيذ الغرض منه وهو مساعدة مراقبى التأمين فى الحفاظ على فعالية وعدالة وأمن واستقرار أسواق التأمين فى مصر والصين لصالح حماية حملة الوثائق، وتعزيز صناعة التأمين بالبلدين.

وأشار عبد المعطى إلى أن البروتوكول يستهدف تشجيع شركات التأمين وإعادة التأمين فى البلدين على إنشاء مؤسسات دولية فيما بينهم لتشجيع الاستثمارات، وتسهيل الأعمال طبقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، والتنسيق فى تنظيم مؤتمرات واسعة النطاق بما يستهدف عملاء أسواق الهيئة الأخرى بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بين البلدين.

وأكد أن البرتوكول يهدف إلى تبادل المعلومات وبناء قدرات المراقبين فى مختلف المجالات التنظيمية من خلال التدريب المشترك وبرامج التدريب، وتبادل الخبرات المصممة لرفع كفاءة الهيئات الرقابية إلى الحد الذى تسمح به القوانين واللوائح والمتطلبات.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن على هيئتى الرقابة المالية تنفيذ عدة مهام أبرزها توفير المساعدة الممكنة لكلا الطرفين لتعزيز الأداء السليم للكيانات الخاضعة للرقابة مع مراعاة القوانين المحلية، والسياسات العامة للهيئات وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال الإشراف والرقابة.

وأضاف أن على الهيئتين تبادل الأوراق البحثية ذات الصلة والإحصاءات والاستقصاءات والدراسات المطبوعة الصادرة فى سوق التأمين بالبلدين.