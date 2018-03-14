تفعيل بروتوكول بين جمعية الرعاية الصحية و4 مستشفيات جامعية

الشاذلى جمعةنجحت الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، فى تفعيل بروتوكول تعاون مع 4 مستشفيات جامعية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وبموجبه تحصل شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية على الخدمات العلاجية داخل هذه المستشفيات بنفس أسعار هيئة التأمين الصحى.وقال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمع

الشاذلى جمعة

نجحت الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، فى تفعيل بروتوكول تعاون مع 4 مستشفيات جامعية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وبموجبه تحصل شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية على الخدمات العلاجية داخل هذه المستشفيات بنفس أسعار هيئة التأمين الصحى.

وقال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية، والعضو المنتدب لشركة “بلاتينوم للرعاية الصحية”، إن قائمة المستشفيات تضم كلا من “عين شمس التخصصى” و”أسيوط الجامعى” و”الطلبة الجامعى” و”مستشفى المواساة” بمدينتى طنطا والإسكندرية، عبر قيام عدد من شركات الرعاية الصحية أعضاء الجمعية بزيارة تلك المستشفيات لتفعيل التعاقد خدمة لعملاء الشركات.

وأضاف أبو المجد، على هامش الجمعية العمومية لشركات إدارة الرعاية الصحية، أن تلك التعاقدات تستهدف الاستفادة من خدمات المستشفيات الجامعية لما تملكه من أطباء استشاريين على درجة عالية من الكفاءة وهم يعملون بالمسشتفيات الخاصة، ولديهم خبرات كبيرة بجانب الحصول على خدمات تلك المستشفيات بنفس أسعار التأمين الصحى الحكومى، مما يساعد شركات الرعاية الصحية بتقديم أفضل الخدمات لعملائها بأقل تكلفة بجانب تنويع قائمة مقدمى الخدمات والشبكة الطبية وفقا لرغبات العملاء.