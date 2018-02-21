تفعيل العمل بنظام الشباك الواحد فى ميناء دمياط

محمود محسن أصدر اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط توجيهات بتفعيل وتطوير وتحديث العمل بإدارة خدمة المواطنين من خلال حصر وتجميع الخدمات والمعاملات التى تقدم للمواطنين المتعاملين مع هيئة الميناء سواء متعاملين داخليين أو خارجيين وإعادة…

محمود محسن

أصدر اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط توجيهات بتفعيل وتطوير وتحديث العمل بإدارة خدمة المواطنين من خلال حصر وتجميع الخدمات والمعاملات التى تقدم للمواطنين المتعاملين مع هيئة الميناء سواء متعاملين داخليين أو خارجيين وإعادة هيكلة الإدارة حتى يتسنى لها تقديم الخدمات مباشرة وبشكل حضارى لتحقيق رضاء العملاء.

وتأتى هذه الخطوة إيمانا من هيئة ميناء دمياط بضرورة تذليل العقبات وتحسين مستوى الآداء لتلبية طموح المتعاملين، واستكمالا لأركان العمل بنظام الشباك الواحد.

وتتلخص هذه الخدمات فى استقبال الشكاوى والاستفسارات من العملاء والمتعاملين والعاملين بالميناء ودراسة طلباتهم وبحثها وإحالتها إلى المختص، والرد عليهم بعد حل المشكلات. وأيضا تحسين مستوى أداء الخدمات عن طريق العمل بنظام الشباك الواحد لخدمة السادة العملاء.

جاء ذلك فى إطار التوجه العام للدولة للعمل بنظام الشباك الواحد اختصارا للوقت والجهد والتكاليف، وأيضا لخلق مناخ جاذب للاستثمار ووضع دورة العمل تحت الملاحظة لبيان أوجه القصور والعمل على حلها فورا ودون تأخير.