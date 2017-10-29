تفعيل الحجز الإلكتروني لحفلات مهرجان الموسيقي العربية

ولاء البري قررت دار الأوبرا المصرية بدء تفعيل الحجز الإلكتروني لمهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ٢٦ اعتبار من الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد ٢٩ أكتوبر. يأتي ذلك بعد تطوير النظام، بهدف الحفاظ علي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والحد من تدخل العنصر البشري. ويم



ولاء البري

قررت دار الأوبرا المصرية بدء تفعيل الحجز الإلكتروني لمهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ٢٦ اعتبار من الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد ٢٩ أكتوبر.

يأتي ذلك بعد تطوير النظام، بهدف الحفاظ علي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والحد من تدخل العنصر البشري.

ويمكن حجز جميع حفلات المسرح الكبير إلكترونيا، عبر الخطوات التالية:



1- ادخل على الموقع الالكتروني www.cairoopera.org أو الصفحة الرسمية على فيس بوك cairo opera house.

2- اختر حجز الآن.

3- سيتم تحويلك إلى من موقع الأوبرا إلي موقع “احجزلي”.

4- اختر الحفل المراد حجزه.

5- اختر المقعد المطلوب بحد أقصي 4 تذاكر.

6- سجل البيانات (الاسم – رقم التليفون – البريد الإلكتروني).

7- يمكنك الدفع عن طريق منافذ “فورى” المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال ساعتين من حجز الأماكن أو يمكن الدفع المباشر عن طريق كروت الائتمان من موقع “احجزلي”.

8- في حال الدفع عن طريق “فوري” يظهر لك (رقم الدفع) الذى يتم السداد به، وسيتم إرسال رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني وفي حالة الدفع بكروت الائتمان أيضا يرسل لك رسالة تأكيد علي بريدك الإلكترونى.

9- احتفظ برسالة التأكيد التى وصلت علي بريدك الإلكتروني لتقديمها عند دخولك الحفل في دار الأوبرا.

• ملحوظة جميع حفلات المسرح الكبير فقط متاحة عن طريق الحجز والدفع الإلكتروني خلال فترة المهرجان.