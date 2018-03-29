تفعيل التوقيع الإلكتروني لتأسيس الشركات خلال أسبوع

المال - خاص: قال مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لشئون الخريطة الاستثمارية، إن مجمع خدمات المستثمرين سيبدأ تفعيل سلطة التوقيع الإلكتروني خلال أسبوع، بما في ذلك خدمة الشهر العقاري بصالة تأسيس الشركات. جاء ذلك في تصريحات اليوم الخميس،…

المال – خاص:

قال مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لشئون الخريطة الاستثمارية، إن مجمع خدمات المستثمرين سيبدأ تفعيل سلطة التوقيع الإلكتروني خلال أسبوع، بما في ذلك خدمة الشهر العقاري بصالة تأسيس الشركات.

جاء ذلك في تصريحات اليوم الخميس، علي هامش الجولة التي نظمتها الوزارة، لإطلاع وسائل الإعلام علي خدمات الاستثمار وتأسيس الشركات.

وأضاف “فواز” أن مركز خدمات الاستثمار بدأ في تدريب مجموعة من الموظفين للتغلب علي المشكلات الخاصة بالترجمة للتعامل مع المستثمرين الأجانب، مؤكدا أنه جري تأهيل كوادر لتفعيل اللغات الأجنبية.

وعرض خلال الجولة تفاصيل الموقع الرسمي للوزارة والفرص الاستثمارية والمحددة قطاعيا علي مستوي المحافظات، بالإضافة إلى مستويات ترفيق الأراضي المعدة للاستثمار بكل محافظة.

وأوضح أن الموقع الرسمي للوزارة يعرض الفرص الاستثمارية للوزارات الحكومية، بما في ذلك مشروع المتحف المصري الكبير التابع لوزارة الآثار.