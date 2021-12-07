اتصالات وتكنولوجيا

تفعيل اتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعتي العلمين الدولية ولويفل

تفعيلا لاتفاقية التعاون الأكاديمى التي تم توقيعها 15 نوفمبر 2021
معتز محمود 4:18 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 4:18 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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استقبلت جامعة العلمين الدولية الاثنين 6 ديسمبر إيمانويل كولينز عميد كلية الهندسة بجامعة لويفل، وأيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل، عضو مجلس الأمناء لجامعة العلمين الدولية، حيث يأتى ذلك تفعيلا لاتفاقية التعاون الأكاديمى التي تم توقيعها 15 نوفمبر 2021.

وتم الإعلان عن تقديم جامعة لويفيل عدد 5 منح تدريب صيفي مدفوعة كاملة من جامعة لويفل، شاملةً السفر والاقامة بالولايات المتحدة ومرتب شهري من جامعة لويفل لطلاب جامعة العلمين الدولية .

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تم ذلك خلال حفل الاستقبال الذى أقامه عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية فى حضور رشدى زهران رئيس مجلس الأمناء، حيث تم إعلان ذلك خلال اللقاء الطلابى الذى تم تنظيمه بالجامعة.  

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين الجامعتين على إنشاء برنامج مُشترك في “الهندسة الحيوية” و”علوم وهندسة الحاسب”، و يحصل الطالب بموجبها على درجة علمية مزدوجة حيث يحصل على بكالوريوس من جامعة لويفيل وبكالوريوس آخر من جامعة العلمين الدولية.

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وبموجب هذه الاتفاقية، يدرس الطالب أول ثلاث سنوات بجامعة العلمين الدولية ويحق له أن يختار دراسة السنتين التاليتين في جامعة لويفيل أو جامعة العلمين الدولية.

كما يمنح هذا البرنامج فرصة تدريب للطلاب المتفوقين خلال الدراسة وفرصة عمل بعد انتهاء الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمن اللقاء بحث تفاصيل برنامجى التعاون و كذلك تقديم عرض عن جامعة لويفيل و برامج التعاون لطلاب كلية علوم و هندسة الحاسبات. 

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وحضر اللقاء هشام جابر نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية ومصطفى النعناعى عميد كلية علوم و هندسة الحاسبات بجامعة العلمين الدولية ومحمد رزق الأستاذ بجامعة الإسكندرية .

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بقلم معتز محمود

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