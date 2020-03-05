تفشي “كورونا” يصعد بأسعار الذهب في تعاملات الخميس

سجلت أسعار الذهب صعودا في تعاملات اليوم الخميس، حيث تدفق المستثمرون على شراء الأصول ذات الملاذات الآمنة بدافع القلق من تفشي فيروس “كورونا” المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19” بوتيرة سريعة، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وصعدت أسعار العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.2%، مسجلة 1.637.89 دولار للأوقية وذلك بحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينيتش، فيما هبطت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3%، إلى 1.638.70 دولار.

وقال هاريش في رئيس قسم أبحاث السلع في مؤسسة ” جيوجيت للخدمات المالية”: ” فيروي كورونا انتشر في أكثر من 80 دولة حول العالم، والتوترات تتصاعد بوميا بعد يوم، والمستثمرون لا يعرفون ما الذي سيحدث في المرحلة المقبلة، وهو يفضلون الاستثمار في الذهب لكونه ملاذا أمنا”.

وأوضح هاريش أن عدم اليقين الجيوسياسي يدعم الذهب برغم قوة أسواق الأسهم.

وقال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن التفشي العالمي لـ “كوفيد-19” نسف الأمال في تحقيق نمو قوي هذا العام، فيما أظهر تقرير صادر عن الإحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” أن ثمة علامات على أن الفيروس القاتل قد بدأ في التأثير سلبيا على الحالة المعنوية للشركات في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأول الثلاثاء سعر فائدة الأموال الفيدرالية بواقع نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00 إلى 1.25 % ، في خطوة طارئة تستهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار “كورونا” المستجد.

وانخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.1% إلى 17.16 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتينيوم بنسبة 0.3% إلى 870.10 دولار.