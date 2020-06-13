تفشي فيروس كورونا في مكتب الرئيس الأوكراني بعد إصابة زوجته

أعلنت مصادر تفشي فيروس “كورونا” المستجد، الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، في مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

ووفقا لـ”سبوتنيك” نقلا عن موقع “سترانا” الأوكراني، فإن الفيروس وجد أيضا لدى إدارة حرس الدولة.

ووفقا للموقع، فقد أصيب وزير إعادة الأراضي المحتلة مؤقتاً أليكسي ريزنيكوف بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى المستشار الرئاسي روسلان ديمتشينكو.

ولكن لا يوجد إلى الآن أي تأكيد رسمي أوكراني للمعلومات التي تفيد بإصابة مسؤوليين كبار بفيروس “كورونا”.

يشار إلى أنه، في وقت سابق، أصيبت زوجة الرئيس الأوكراني، إيلينا زيلينسكي، بفيروس كورونا، حيث تم حجرها صحيا عن أفراد أسرتها، وتتلقى العلاج المناسب.