تفريق آلاف المحتجين ضد عنف الشرطة في باريس بالغاز المسيل للدموع

يشار إلى عدة آلاف من المتظاهرين المناهضين للعنصرية قد تجمعوا في وسط باريس يوم السبت لإدانة عنف الشرطة، مع استمرار موجة الغضب في اجتياح العالم بعد موت فلويد

قامت الشرطة الفرنسية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، على محتجين في وسط باريس؛ حيث تجمع الآلاف في مظاهرة ضد ما يصفونه بعنصرية وعنف الشرطة.

كما أطلقت الشرطة قنبلتي غاز مسيل للدموع وانصرف الحشد بهدوء في مكان الواقعة.

يذكر أن أنصار “أداما تراوري” دعوا لتنظيم هذا الاحتجاج الذي لم يحصل على تصريح من الشرطة. وتراوري رجل أسود كان يبلغ من العمر 24 عاما عندما توفي في عام 2016 أثناء احتجاز الشرطة له بالقرب من باريس، وعادت قضيته للظهور بسبب موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة.

ويشار إلى عدة آلاف من المتظاهرين المناهضين للعنصرية قد تجمعوا في وسط باريس يوم السبت لإدانة عنف الشرطة، مع استمرار موجة الغضب في اجتياح العالم بعد موت فلويد.

وترددت أصداء هذه القضية في فرنسا، لا سيما في ضواحي باريس حيث تقول جماعات حقوقية إن اتهامات الشرطة الفرنسية بالمعاملة الوحشية للمقيمين من أصول مهاجرة في الغالب لا تزال دون معالجة إلى حد كبير.

كما انتشرت أعداد كبيرة من قوات شرطة مكافحة الشغب لكنها ظلت على مسافة بعيدة في الشوارع المحيطة.

ثم أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مواجهة المحتجين بوسط العاصمة الفرنسية.

واعترف وزير الداخلية كريستوف كاستانير في الأسبوع الماضي بوجود ”شكوك مؤكدة بالعنصرية“ داخل وكالات إنفاذ القانون الفرنسية.