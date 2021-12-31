نقل وملاحة

تفريغ 964 سيارة وتداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن
أماني العزازي 4:10 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 4:10 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة AH SHINI وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 199 مترا والغاطس 7.9 متر وذلك لتفريغ 964 سيارة و 7 حفارات بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين .

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بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة، حيث لم تتاثر موانئ بورسعيد بسوء الأحوال الجوية.

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بقلم أماني العزازي

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