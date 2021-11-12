نقل وملاحة

تفريغ 9471 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

السفينة ELSABETH.C وجنسيتها قبرص ويبلغ طولها 189م والغاطس 12.5م
أماني العزازي 2:58 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 2:58 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الجمعة، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ELSABETH.C وجنسيتها قبرص، ويبلغ طولها 189م، والغاطس 12.5م، لتفريغ 9471 طن رخام بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتين.

وتابع البيان أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينتين حاويات، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وأوضح أن ميناء بورسعيد استقبل اليوم سفينة بضائع عامة، كما يتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة.

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، وعمليات التفريغ على الأرصفة .

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بقلم أماني العزازي

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