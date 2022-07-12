تفريغ 9435 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة LADY SHAM ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 8 أمتار وذلك لتفريغ 9435 طن رخام بالميناء.
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.