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تفريغ 9435 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة

تفريغ 9435 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد
أماني العزازي

أماني العزازي

2:37 م, الثلاثاء, 12 يوليو 22

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة LADY SHAM ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 8 أمتار وذلك لتفريغ 9435 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

أماني العزازي

أماني العزازي

2:37 م, الثلاثاء, 12 يوليو 22