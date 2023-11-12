تفريغ 8878 طن رخام وشحن 5200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

الميناء شهد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة

تفريغ 8878 طن رخام وشحن 5200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد
أماني العزازي

أماني العزازي

6:17 م, الأحد, 12 نوفمبر 23

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم أن ميناء غرب بورسعيد قد شهد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة.
واستقبل الميناء السفينة MOHAMMED S القادمة من تركيا لتفريغ 4912 طن رخام، كما استقبل السفينة NEZHA القادمة من اليونان لتفريغ 3966 طن رخام، وتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا .

كما انتهى الميناء من شحن السفينة LEALE القادمة من ميناء الاسكندريه لشحن 5200 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى فرنسا .

وتتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

أماني العزازي

أماني العزازي

6:17 م, الأحد, 12 نوفمبر 23