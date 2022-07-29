تفريغ 7360 طن رخام وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة LADY KHADIJA التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 110 أمتار والغاطس 7 أمتار وذلك لتفريغ 7360 طن رخام بالميناء .
وذكر البيان أن مؤانى بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتي حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .